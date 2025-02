Adrian Mititelu vrea să câștige la „masa verde” meciul FC U Craiova – FC Argeș 0-1: „Au comis-o!”

Adrian Mititelu cere dreptate după ce FC U Craiova a pierdut meciul cu FC Argeș, scor 0-1, și aproape că a ieșit din cărțile pentru play-off-ul din Liga 2. Patronul oltenilor crede că echipa sa va câștiga cu 3-0 la „masa verde”.

Adrian Mititelu vrea să schimbe rezultatul din FC U Craiova – FC Argeș 0-1: „Am citit foarte bine regulamentul, am stat până la 4 dimineața”

FC U Craiova a pierdut cu 0-1 meciul cu FC Argeș din Liga 2 și a rămas la patru puncte de play-off. Singurul gol a venit Olandezul Stijn Meijer (25 de ani) a comis un henț cum rar se vede pe terenurile de fotbal.

Mititelu se leagă însă de un alt moment incredibil petrecut pe „Ion Oblemenco”. În repriza a doua a meciului FC U Craiova – FC Argeș,

„Sunt convins că nu există o altă soluţie. Am citit foarte bine regulamentul, am stat până la 4 dimineaţa, am vrut să fiu convins că acţiunea noastră este întemeiată. Lucrurile sunt clare, sunt două articole încălcate, în care este prevăzută pierderea meciului prin forfait.

Altfel, sunt discuţii care nu au legătură cu regulamentul. În ceea ce-l priveşte, se impune pierderea meciului cu 3-0, 101%, nu există un impediment pentru a spune altceva. Articolele din regulamentul disciplinar sunt 10.1, 46 şi 83 din ROAF, dar şi 9 din cel disciplinar.

Orice om de bună credinţă înţelege că cei de la FC Argeş au comis-o, ei au mai câştigat deja 2 puncte la ‘masa verde’, făcute cadou de Federaţie, după excluderea celor de la CS Mioveni.

Atunci le-a convenit regulamentul. Trebuie să înţeleagă că regulamentul este bun şi atunci când pierzi, şi atunci când câştigi”, a declarat Adrian Mititelu, conform

Până la finalul sezonului regulat, FC U Craiova mai are de jucat trei meciuri: cu Corvinul Hunedoara (deplasare), cu Metalul Buzău (acasă) și cu Metaloglobus (deplasare).