Adrian Mititelu vrea să dea Dinamo Kiev în judecată la FIFA din cauza lui Blănuță: „L-au distrus! Comportament neloial”

Adrian Mititelu este extrem de nemulțumit de modul în care Vladislav Blănuță este tratat la Dinamo Kiev, iar patronul de la FC U Craiova amenință că îi va da în judecată pe ucraineni la FIFA.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
24.04.2026 | 17:30
Adrian Mititelu (58 de ani) și-a exprimat nemulțumirea cu privire la situația lui Vladislav Blănuță (24 de ani) de la Dinamo Kiev. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
Adrian Mititelu (58 de ani) și-a exprimat nemulțumirea cu privire la faptul că Vladislav Blănuță (24 de ani) a evoluat foarte puțin la Dinamo Kiev. Patronul clubului FC U Craiova a oferit și motivul din cauza căruia atacantul a fost „exilat” din lot în ultimele luni: suma pe care campioana Ucrainei ar trebui să o plătească în cazul în care Blănuță evoluează în 15 jocuri.

Adrian Mititelu, reacție vehementă la adresa celor de la Dinamo Kiev

Adrian Mititelu a afirmat că îi va da în judecată pe cei de la Dinamo Kiev din cauza celor întâmplate. „Știi ce clauze le-am băgat eu la Dinamo Kiev? Altfel nu mai vedeam niciun ban. Ei de-aia nu îl bagă acum pentru că mai au să îmi dea 300.000 de euro dacă joacă 15 meciuri. Are 10. De ce nu mai joacă deloc?! Mai avea 5 meciuri. Am acceptat ca prostul condiția asta pentru că nici nu îmi imaginam că nu face 15 meciuri.

O să dau la FIFA pentru că este un comportament neloial. L-au distrus ca să nu mai îmi dea banii și mă gândesc să îi dau în judecată. Dacă ei îl băgau, își scoteau banii pe el. Ei au de pierdut. Cum să dea randament dacă are doar două meciuri ca titular și în rest a jucat numai 4-5 minute? Comportament urât”, a declarat omul de afaceri pentru FANATIK.

Unde ar fi putut Adrian Mititelu să îl vândă pe Vladislav Blănuță

Adrian Mititelu a dezvăluit că ar fi putut să îl vândă pe Vladislav Blănuță la o formație din Polonia. „Îmi pare rău că nu l-am dat în Polonia și mi-am luat țeapă cu ucrainenii. Eu mai pot să iau 20% dintr-un transfer doar dacă îl vând pe minim 1,5 milioane de euro. Cine știe cât ar lua acum pe el?

Eu m-am gândit că se face pe 7-8 milioane de euro. M-a îmbârligat Surkis că eu nu voiam să îl dau fără 1,8 milioane de euro”, a spus patronul clubului FC U Craiova. Din informațiile FANATIK, Vladislav Blănuță ar putea fi împrumutat din vară de Dinamo Kiev.

Vladislav Blănuță, cifre dezastruoase la Dinamo Kiev

Vladislav Blănuță a jucat în doar 10 meciuri pentru Dinamo Kiev, reușind să marcheze un singur gol, într-o partidă din Conference League contra celor de la Zrinjski, câștigată cu 6-0 de formația ucraineană. Atacantul nu a mai jucat într-un meci oficial de pe 9 noiembrie, fiind ignorat complet de actualul antrenor Igor Kostyuk, sub comanda căruia nu a evoluat deloc. Acesta i-a oferit șanse doar în meciuri amicale, ultimul dintre ele în luna martie. Situația lui Blănuță din Ucraina a fost afectată și de modul extrem de dur în care acesta a fost tratat de suporteri.

  • 1.5 milioane de euro este cota actuală a lui Vladislav Blănuță
  • 12 goluri a marcat atacantul în sezonul trecut pentru Universitatea Cluj
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
