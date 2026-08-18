Adrian Mutu a acceptat oferta lui CFR Cluj, dar s-a răzgândit imediat! Ce a discutat cu Neluțu Varga: „Mi-a dat dreptate”

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Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, „Briliantul” își dăduse acordul să fie noul antrenor al ardelenilor, însă în cele din urmă a decis să nu dea curs discuțiilor cu Marian Copilu și Neluțu Varga.

De ce nu a mai ajuns Adrian Mutu la CFR Cluj. „Briliantul” a dat cărțile pe față

Nu ar fi fost pentru prima dată când Adrian Mutu ar fi devenit antrenorul lui CFR Cluj, iar tocmai acest lucru l-a făcut să se gândească de două ori. „Briliantul” a explicat că a avut o discuție cu Marian Copilu și, inițial, și-a dat acordul de a reveni în Gruia.

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Ulterior, el chiar a avut un apel telefonic cu patronul Neluțu Varga, care i-a urat succes în noul său mandat, chiar dacă înțelegerea nu era parafată. Ținând cont de experiențele din trecut și de sfaturile din partea familiei, Adi Mutu a ales, în cele din urmă, să nu preia clubul, iar CFR s-a întors către varianta Marius Șumudică.

„Trebuia să fiu antrenor la CFR Cluj, așa este. M-am răzgândit într-un final. Am discutat clar cu Marian Copilu despre venirea mea la CFR Cluj și îi mulțumesc pentru sinceritatea cu care m-a abordat. Mi-a explicat că este o echipă cu o dificultate financiară, Neluțu trece printr-o perioadă mai grea și este posibil să intre în insolvență.

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Familia a fost factorul decisiv. Soția știa prin ce am trecut când am fost acolo și mi-a spus că nu crede că este o idee bună. După acceptul meu inițial am vorbit cu Neluțu Varga. Eu știu abordarea lui, știu cum vorbește. Pe scurt, după urarea de bun venit, deși decizia mea nu era luată, mi-a zis într-un târziu că-mi dă dreptate după acel 0-4 cu Corvinul”, a declarat Adrian Mutu la

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De ce a plecat Adrian Mutu de la CFR Cluj după înfrângerea cu Corvinul Hunedoara din Cupa României

În sezonul în care Corvinul Hunedoara a câștigat Cupa României din postura de echipă venită din Liga a II-a, CFR Cluj a fost una dintre „victimele” sale. Formația condusă de Adrian Mutu a pierdut cu 0-4 după ce a jucat în 10 oameni încă din debutul partidei. Fostul antrenor al echipei din Gruia a explicat de ce a plecat după acel rezultat rușinos.

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„Eu am avut niște pretenții de a renunța la anumiți jucători care nu și-au apărat corect șansele. Eu așa cred, nu am dovezi, dar din experiența mea… eu i-am spus lui Neluțu Varga că vreau ca trei jucători să părăsească imediat clubul. Doar unul mai este la club în prezent. O echipă ca CFR și un scor ca acela în Cupa României… tot respectul pentru Corvinul, care a și câștigat Cupa României, dar când iei roșu în minutul 11…

Eu am încercat să dau niște amenzi, să impun un comportament… eu m-am dus cu un entuziasm foarte mare pentru că este o echipă cu rezultate foarte mari în ultimii ani. Am crezut că este șansa mea de a câștiga un trofeu. Ce am găsit acolo nu a fost la ce mă așteptam. Perioada asta confirmă ce s-a întâmplat atunci. Neluțu mi-a dat dreptate și îi mulțumesc pentru asta”, a mai explicat Adrian Mutu.

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Adrian Mutu ar fi mers la CFR Cluj alături de Cristi Săpunaru

Așa cum Giovanni Becali a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK, la emisiunea „Giovanni Show”, . „Am avut pe masă contractele Mutu cu CFR, Săpunaru cu CFR. Acesta era secundul lui Mutu. Mutu mergea acolo cu Săpunaru antrenor secund. Apoi, Dragoș (n.r. Sîrbu, colaborator la firma de impresariat) mi-a zis că are contractele, așa… Cu Marian Copilu am vorbit de mai multe ori. Urma să trimită alte contracte cu niște schimbări la amândoi. Cu Săpunaru era clară suma, cu Mutu la fel.

Era problema numai de neîncrederea asta a lor. Eu le-am zis: ‘Uite care e situația. Plecați la Cluj, luați-vă niște bani să aveți la voi, să aveți cardul, care cutare, că acolo într-o lună, două trebuie să plătiți, să cutare’. Da. Plata. În insolvență nu se intră de azi pe mâine. Insolvența durează luni de zile. Poate cine știe vreo primă, ceva, dacă câștigați undeva la o echipă mare în deplasare și așa mai departe”, a explicat celebrul impresar la „Giovanni Show”.