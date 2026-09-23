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Adrian Mutu i-a făcut primul ”11” lui Gică Hagi pentru Suedia – România! Ce reproș i-a adus selecționerului

Naționala României se pregătește de debutul în noua ediție a Ligii Națiunilor. Adrian Mutu (47 de ani) i-a sărit în ajutor lui Gică Hagi (61 de ani) și a alcătuit echipa de start pentru meciul cu Suedia.
Traian Terzian
23.09.2026 | 08:52
Adrian Mutu ia facut primul 11 lui Gica Hagi pentru Suedia Romania Ce repros ia adus selectionerului
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Adrian Mutu (47 de ani) i-a dat echipa de start lui Gică Hagi (61 de ani) pentru Suedia - România. Sursă foto: Răzvan PĂSĂRICĂ/SPORT PICTURES
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Gică Hagi se află în fața primei partide oficiale la cârma reprezentativei României în cel de-al doilea mandat. Vineri, 25 septembrie, de la ora 21:45, ”tricolorii” vor întâlni în deplasare Suedia, iar Adrian Mutu a pus pe hârtie cum ar trebui să arate în primul ”11”.

Adrian Mutu știe cum trebuie să joace Gică Hagi în Suedia – România

Plecând de la informația că Gică Hagi ar dori să folosească sistemul 3-4-3, Adrian Mutu a stabilit echipa de start. Marea surpriză a ”Briliantului” a fost titularizarea lui Matei Ilie, preferat în locul veteranului Andrei Burcă.

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”Ionuț Radu în poartă. Unul dintre fundașii centrali e Drăgușin, clar. I-aș mai pune pe Coubiș și Matei Ilie, singurul de picior stâng. Apoi punem Rațiu, Răzvan Marin, Stanciu, Bancu. E clar.

Și în față, cei trei care au speriat Vestul: Dennis Man, Louis Munteanu și Mihăilă. (n.r. – Louis Munteanu în fața lui Bîrligea?) Da, pentru că Hagi îl știe pe Louis de când e mic”, a declarat Mutu, la Digi Sport Special.

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Mutu, contre cu Ilie Dumitrescu pe tema unui jucător neconvocat

Adrian Mutu s-a arătat intrigat de faptul că Gică Hagi nu l-a convocat pe Ianis Stoica, aflat în mare formă în Portugalia. ”Briliantul” nu a înțeles decizia selecționerului, în condițiile în care Denis Drăguș s-a accidentat și nu a mai putut veni la lot.

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”Eu aici am un singur semn de întrebare. Băi, dar Ianis Stoica chiar nu merita să fie convocat? Mai ales în ce moment e. Unul dintre criterii este forma de moment. Ianis nu merita să fie, când a dat patru goluri?”, a întrebat Mutu.

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”Eu am fost la el în birou, era și Ianis Stoica într-un lot lărgit. Fiecare selecționer are pe tablă două-trei variante pentru fiecare post, era și el acolo. Dacă era un amical, l-ar fi convocat, sunt convins 100%”, a răspuns Ilie Dumitrescu.

Argumente pro și contra pentru chemarea lui Ianis Stoica

Dialogul dintre cei doi a continuat, Adrian Mutu susținând în continuare că Ianis Stoica ar fi putut ajuta echipa națională și Ilie Dumitrescu încercând să explice decizia lui Gică Hagi de a nu-l chema pentru această acțiune.

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”Eu nu sunt de acord. Venea cu entuziasm și ambiție. Nu trebuia să înceapă din primul minut, ci să fie pe bancă. Dacă ar fi decis să se apeleze, s-ar fi văzut dorința lui de a se impune și de a demonstra. Poți să-l folosești și vârf, și bandă”, a spus ”Brilianul”.

”Hai să luăm ce jucători sunt pe același post cu el. Problema se pune că Ianis Stoica, un jucător foarte bun, pe care l-am remarcat de când era copil, e greu să-l bagi într-un mecanism. Când pui pe tablă niște soluții, ai doi acolo, trei aici. Aici e problema”, a contrat Dumitrescu.

”Cine a fost chemat în locul lui Drăguș? Nimeni? Băi, nu ai nevoie de un atacant? Nu se știe niciodată ce se întâmplă. E un jucător de viteză, ai nevoie de el în anumite meciuri, pentru contraatacuri. Așa a fost convocat și Cîrjan, care nici el nu are experiență”, a încheiat Mutu.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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