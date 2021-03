Adrian Mutu a anunțat strategia pentru meciul cu Ungaria: „ Nu contează meciul lor cu Germania”

Selecționerul naționalei de tineret a României, Adrian Mutu, a vorbit despre partida cu Ungaria și a declarat că singurul obiectiv pentru tricolori este obținerea celor trei puncte.

Mutu nu este în vreun fel influențat de înfrângerea maghiarilor cu Germania, din prima etapă, și susține că formația țării vecine va avea un cu totul alt tonus la meciul cu România.

„Briliantul” a comentat și victoria echipei mari, antrenate de Mirel Rădoi, cu scorul de 3-2 în fața Macedoniei de Nord. Mutu a dezvăluit că tricolorii de la tineret au urmărit partida colegilor de la naționala mare.

Adrian Mutu a anunțat strategia pentru meciul cu Ungaria: „Vom vedea o Ungarie mult mai bine așezată”

Deși s-a declarat mulțumit de evoluția României din meciul încheiat cu scorul 1-1 în fața reprezentativei Țărilor de Jos, Adrian Mutu a declarat că nu s-a hotărât cu privire la primul 11 pe care îl va folosi contra Ungariei. Tehnicianul susține, însă, că singurul obiectiv este victoria.

„Meciul va avea o încărcătură foarte mare. Derby-ul rămâne derby pentru noi, așa îl vedem, un meci foarte greu. Sunt sigur că Ungaria va juca cu multă ambiție, așa cum o vom face și noi, sper să câștigăm. Eu cred că avem o echipă mai valoroasă, cred în echipa mea, sunt sigur că băieții sunt conștienți de asta. Vă spun că suntem peste ei, chiar dacă nu cu mult.

Într-adevăr, ei au investit mult în infrastructură, în Copii și Juniori și țin să îi felicit pentru toate condițiile pe care ni le-au oferit aici, la Campionatul European, sperăm ca într-o zi să fim la acelși nivel. Am fi avut oricum un meci dificil cu ei, dar faptul că ei își joacă ultima șansă de calificare îl face și mai dificil. Suntem conștienți că dacă vom lua cele 3 puncte vom fi într-o poziție favorabilă de a ieșit din grupe, de a ne califica în Final 8

Întotdeauna mi-a plăcut fotbalul ofensiv, asta le-am și implementat băieților, stilul nostru de joc este ofensiv. A face tot timpul faza de atac foarte bine implică să ai și un echilibru foarte bun în apărare. Cuvântul nostru de ordine în meciul de mâine va fi echilibru, atât în faza ofensivă, cât și în faza defensivă. Trebuie să jucăm cu cap, să dăm ritmul meciului și să luăm cele 3 puncte, ceea ce contează cel mai mult e victoria.

Eu cred că băieții au jucat 90 de minute foarte bine cu Olanda. Așa cum spuneam, pe durata unui meci întreg se întâmplă multe lucruri. Sunt minute în care te aperi, minute în care ataci și s-a văzut din partea noastră că avem acest echilibru tactic foarte bine pus la punct. Bineînțeles că mă gândesc să fac schimbări, dar încă nu am decis nimic.

Nu am decis primul 11, până mâine voi decide acest lucru. Sper să ne descurcăm bine și noi, dar și echipa mare, și să scoatem rezultate bune cu Germania. Meciul Ungariei cu Germania nu e relevant decât foarte puțin. Nu mă iau după acest meci. Au schimbat și ei anumiți jucători, iar date despre unii nu avem. Dar cunosc jucătorii lor, în general, și cred că mâine vom vedea o Ungarie mult mai bine așezată, care va încerca să domine un meci care este un derby, la nivel de naționale”, a spus Mutu la conferința de presă de dinaintea partidei.

Cum a trăit „tineretul” partida România – Macedonia de Nord 3-2: „Am fost alături de ei”

Selecționerul a povestit și cum a trăit meciul echipei lui Mirel Rădoi contra Macedoniei de Nord și a dezvăluit că laudele venite din partea criticilor în fac să se simtă și bine, dar și mult mai responsabil pentru traiectoria pe care o va avea în cariera de antrenor.

„Am văzut meciul cu Macedonia de Nord, am fost cu toții alături de echipa mare. Meciul a fost la dispoziția noastră în general, deși finalul a fost unul nebun. Mă bucur că am reușit să luăm cele trei puncte.

Laudele mă fac să mă simt foarte bine. În afara rezultatului final, care e foarte important, sunt și alte lucruri care îți dau plăcere. Cum ar fi elogiile din partea criticilor. Laudele mă fac să fiu și mai responsabil și să continui să merg pe drumul pe care sunt acum”, a mai spus Mutu.

Alexandru Pașcanu, optimist și determinat: „E cel mai important meci”

Și fundașul Alexandru Pașcanu a oferit declarații înaintea meciului Ungaria – România din etapa a doua a grupelor Euro U21. Fundașul împrumutat de CFR Cluj în Spania susține că victoria este singurul obiectiv. De asemenea, el crede că nu există echipe mici la un turneu final și se așteaptă la un duel extrem de dificil.

„Sperăm că va fi o victorie cu Ungaria. Mergem la meci cu gândul la victorie și știm că e cel mai important meci de până acum. Avem nevoie de trei puncte și pentru asta vom lupta. Obiectivul este să câștigăm meciul ăsta, cele trei puncte sunt foarte importante și ne pot acorda șansa unui meci final cu Germania, în care să visăm iar la o calificare. La asta ne gândim.

Următorul meci e cel mai important și trebuie să luptăm pe teren la fel cum am luptat și cu Olanda, pentru a obține victoria. Sincer, ne lipsesc foarte mult fanii. Mă doare puțin, pentru că amintirile din Italia cu fanii care au fost acolo o să le păstrez pentru totdeauna. Dar asta e situația, toată lumea trebuie să se adapteze, inclusiv noi. Fanii ne vor lipsi pe stadion, dar știm că ne vor urmări și susține din fața televizoarelor. Avem încredere în forțele noastre că putem să îi facem din nou mândri.

Știm să jucăm și cu echipe considerate mai mici. Nici nu există echipe mici la turneul final. Poate pe hârtie unii sunt mai slabi, dar la un turneu final nu există echipe slabe, sunt sigur că e așa. O să fie un meci și mai greu decât cel cu Olanda. Va fi o echipă arțăgoasă, grea, dar sunt sigur că dacă păstrăm atitudinea și ne ridicăm la același nivel cum am reușit cu Olanda, vom scoate ce ne dorim. Cu Drăgușin nu am jucat niciodată și nu știu dacă mă simt mai bine cu el decât cu Denis Ciobotariu.

Ne-a motivat ce ne-a spus Adi Mutu la ședința de după. Meciul cu Olanda e istorie, nu mai contează pentru nimic. Acum, trebuie să câștigăm meciul cu Ungaria. Degeaba am făcut egal cu olandezii, acum trebuie să mergem cu gândul doar la meciul cu Ungaria. Toată lumea trebuie să fie concentrată și pregătită și sunt sigur că așa va fi.

Surpriza lui Mirel Rădoi a fost frumoasă, un moment frumos pentru jucători, care nu cred că se așteptau. Mă bucur că selecționerul a putut să fie alături de echipă și că au reușit să ia cele trei puncte atât de importante, fiind vorba despre primul meci”, a spus Pașcanu.

Ce diferențe sunt față de 2019: „Încercăm să facem asta cât mai bine”

Pașcanu a comparat și actuala echipă națională de tineret cu lotul din 2019 și a reușit să găsească atât asemănări, cât și deosebiri. El susține că discursurile motivaționale ale căpitanului Marin le-au înlocuit cu brio pe cele rostite de Ionuț Radu la Europeanul din Italia.

„Suntem în continuare la lot câțiva jucători din generația trecută, dar sunt multe diferențe. Noi încercăm să ieșim cât mai bine pe teren și să ne îndeplinim obiectivul. Trebuie să încercăm să ne calificăm mai departe și chiar să depășim performanța de acum doi ani. Ne-am ajutat unii pe alții. Ăsta e atuul nostru principal. Sunt sigur că dacă vom da totul și vom avea aceeași atitudine, vom putea să învingem Ungaria.

Discursurile de dinaintea meciurilor ne motivează. În vestiar simțim energia, o transmitem de la unul la altul, iar în teren ieșim cu energia aia. Și cu Olanda am avut un spirit foarte bun. Am avut încredere în a doua repriză că îi putem și bate. Nu a fost așa, dar am luptat ca o echipă și am arătat ce înseamnă spiritul de a fi român și a lupta pentru fiecare minge”, a concluzionat Pașcanu.