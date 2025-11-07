Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Adrian Mutu a comentat convocările lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Bosnia. „El nu ar trebui să lipsească din primul 11”. Ce spune despre cele „două dușuri” ale lui Dobre

Adrian Mutu a reacționat după ce a văzut lista jucătorilor convocați de Mircea Lucescu pentru meciurile din luna noiembrie. Ce spune „Briliantul” despre absențele lui Stanciu și Dobre din lot.
Iulian Stoica
07.11.2025 | 15:06
Cum a comentat Adrian Mutu convocările făcute de Mircea Lucescu. Sursă foto: Colaj Fanatik
Mircea Lucescu a oferit lista finală a jucătorilor convocați pentru meciurile cu Bosnia și San Marino, ultimele din preliminariile pentru Campionatul Mondial. „Il Luce” a surprins și nu i-a chemat la lot pe Stanciu și Dobre. Cum a comentat Adrian Mutu acest lucru.

Adrian Mutu a comentat convocările lui Mircea Lucescu pentru meciul cu Bosnia

În  cadrul FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a transmis convocările lui Mircea Lucescu pentru meciurile cu Bosnia și San Marino. „Il Luce” nu i-a chemat pe Stanciu și Dobre, însă Aioani, așa cum FANATIK a anunțat, este prezent la lot. Adrian Mutu a fost de acord cu decizia selecționerului și a mărturisit că Stanciu nu putea fi adus după ce nu a jucat deloc.

Horia Ivanovici a deschis subiectul: „O să vă anunț lotul lui Mircea Lucescu. Am anunțat mai devreme că Aioani va fi convocat, Răzvan Marin la fel, dar că Nicolae Stanciu nu va fi, iar exact așa s-a întâmplat”.

Adrian Mutu a reacționat: „(n.r. – E o surpriză că nu a fost convocat Stanciu?) Nu, înțeleg că e accidentat. Dacă este apt, este o surpriză. Stanciu poate, în calitate de căpitan, să aducă un plus și când stă pe bancă. E o surpriză, dacă el nu are probleme, că nu e convocat. În schimb, sunt curios cu cine va juca la mijlocașul terenului. Eu nu sunt de acord cu faptul, că dacă am bătut Austria, să le dăm credit celor care au jucat. A trecut ceva timp de atunci și la mijlocul terenului mi se pare că Olaru este cel mai în formă, el nu ar trebui să lipsească. Ar trebui să profiți de forma actuală a unui astfel de jucător. 

(n.r. – Stanciu este refăcut complet) Da, dar vine după o accidentare. Dacă nu are minute, nu poți să îl convoci. Cu siguranță a vorbit cu el Mircea Lucescu, e o chestie de respect, e căpitanul echipei naționale. Au luat această decizie împreună, eu așa cred. Sper să își revină repede la forma pe care a avut-o”.

Ce spune Adrian Mutu despre absența lui Alex Dobre

Cât despre absența lui Alex Dobre, Adrian Mutu a mărturisit că nu este surprins. Antrenorul a glumit și a spus că atacantul Rapidului are doar „două dușuri” la echipa națională, referința fiind adusă la numărul mic de selecții.

„(n.r. – E o surpriză că Dobre nu a mai fost convocat?) Păi nu… Are două meciuri, două dușuri la echipa națională. Mircea Lucescu îi dă șanse și lui Petrila, a avut evoluții bune. Petrila e un jucător foarte bun în 1 versus 1 și e excelent pe partea de contra-atac. De ce spun că Dobre nu este o surpriză? Fără a-i lua din merite, el nu este un jucător cu ștate vechi la echipa națională, nu se compară cu Stanciu la performanțele de la echipa națională.

Dobre are câteva meciuri, am glumit cu cele două dușuri, dar e un jucător nou-convocat. Ceea ce ar trebui să-i dea lui de gândit, dacă vrea să devină unul dintre jucătorii indispensabili, ar trebui să-și ridice mult mai mult nivelul”, a mai spus Adrian Mutu.

  • 5 selecții are Dobre la echipa națională

Cum arată lista jucătorilor convocați de Mircea Lucescu

PORTARI
Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6);

MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

ATACANȚI
Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

Cum a comentat Adrian Mutu convocările făcute de Mircea Lucesuc

