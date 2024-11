Adrian Mutu a comentat evoluțiile lui Florin Tănase de la FCSB: „E ca peștele prin apă, dar ar fi trebuit să continue în afară”

FCSB parcurge o perioadă extrem de bună în cupele europene, . , care a revenit în această vară la roș-albaștrii și a avut evoluții apreciate constant.

Adrian Mutu, analiză completă asupra lui Florin Tănase

Adrian Mutu, a făcut o analiză completă asupra lui Florin Tănase în cadrul celei mai noi producții marca FANATIK, „Don Mutu”. Alături de Horia Ivanovici, fostul atacant a mărturisit că talentul fotbalistului este unul evident.

„Briliantul” este de părere că revenirea lui Florin Tănase în fotbalul românesc este una inspirată, având în vedere că atacantul ‘se simte a peștele în apă’ în campionatul intern. „Tase” a fost plecat doar două sezoane din Superliga, iar Adrian Mutu e de părere că fotbalistul a fost repatriat prea devreme.

„(n.r cum ți se pare Tănase?) El ‘se simte ca peștele în apă’, așa cum spunea Șumudică în Turcia: ‘like a fish in the water’. Se simte ‘ca peștele în apă’ în fotbalul românesc, are valoare incontestabilă, are eleganță în dribling și talent. Încet-încet se pune pe picioare, iar în momentul în care va ajunge la 100% va fi un plus pentru FCSB.

E marcator în primul rând! Poate să-i ajute să ia titlul, este un foarte bun marcator. Se eliberează bine din marcaj, iar de cele mai multe ori reușește să înscrie. În al doilea rând, poate să ofere și pase de gol, e Tănase până la urmă.

(n.r repatriere super-reușită pentru FCSB?) Pentru FCSB, da, dar mai puțin pentru el! Sunt de părere că ar fi trebuit să continue în străinătate. Ar fi trebuit pentru el, pentru viitorul financiar. Tănase este un jucător de moral, el dă randamentul cel mai bun în ambientul în care se simte cel mai bine, iar FCSB este clubul potrivit pentru el”, a spus Adrian Mutu în direct la „Don Mutu”.

Florin Tănase a reintrat în cursa pentru echipa națională

Florin Tănase a părăsit-o pe FCSB în vara anului 2022, după 6 ani petrecuți la formația roș-albastră. Al-Jazira plătea nu mai puțin de 3 milioane de euro pe mijlocașul cotat la acel moment la 5,5 milioane de euro.

Fotbalistul a rezistat doar un sezon la formația din Golf, urmând să semneze cu Al Okhdood, din Arabia Saudită, unde a fost legitimat doar un an. De la momentul părăsirii Superligii, Florin Tănase a fost mai mult jucător de rezervă la echipa națională. Ba mai mult, Edi Iordănescu nu l-a convocat pe „Tase” la Campionatul European din Germania, deși acesta a fost prezent la partidele amicale din primăvară, .

Revenire lui Florin Tănase la FCSB pare a fi un prilej bun pentru ca fotbalistul să revină în circuitul echipei naționale. Mircea Lucescu ar fi vrut să-l convoace pe mijlocaș și la ultimele partide din acest an, însă o accidentare a lui „Tase” l-a făcut pe selecționer să se reorienteze către alt jucător.

2,7 milioane de euro este cota de piață a lui Florin Tănase, potrivit

Adrian Mutu, analiză completă înainte de FCSB - Olympiacos