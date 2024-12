. Patronul campioanei en-titre l-a lăudat în mai multe rânduri pe Mihai Toma, ba mai mult, latifundiarul din Pipera l-a comparat pe mijlocașul în vârstă de 17 ani cu Lionel Messi.

Adrian Mutu a comentat prestațiile lui „Messi” de la FCSB: „O altă strategie a lui Gigi Becali. Jucător de perspectivă”

Adrian Mutu a analizat în direct la „Don Mutu” evoluțiile lui Toma. „Il Fenonemo” consideră că mijlocașul are deja o personalitate, iar acest lucru l-a ajutat în momentul debutului la FCSB.

Totodată, Mutu e de părere că pentru a-l promova, în speranța că jucătorul va fi vândut pentru o sumă importantă. Vârsta și lejeritatea cu care evoluează au dus la remarcarea mijlocașului.

„(n.r Cum ți se pare Toma?) E un jucător de perspectivă. Faptul că Gigi Becali îl laudă pe Toma.. asta nu înseamnă că asta e adevărata lui valoare, pentru că el are o altă strategie, așa a făcut în toți acești ani.

Am avut Lampard, am avut Suarez, acum avem Messi, am avut și un Messi al portarilor. Asta e. Normal că îi crește cota, acum depinde și de jucător, dacă poate să îl ajute pe Gigi. Dacă are evoluții bune, Gigi o să îi dea ce trebuie.

E o strategie, dar se leagă și despre niște evoluții. Toma este o surpriză, așa cum a fost și Octavian Popescu. Impactul lui Octavian Popescu, când a intrat la FCSB, a fost mult mai mare și ne aducem aminte de ce spunea Gigi Becali atunci, că e mai bun decât mine, mai bun decât Hagi.

„Toma este o surpriză! Depinde doar de el unde va ajunge”

Nu l-a ajutat Tavi vizavi de continuitatea în evoluții. Acum a intrat ăsta mic. Gândește-te cât se vorbește de Toma acum, pentru că Gigi a vorbit despre el la televizor. Acum toată lumea se întreabă cine e Toma, iar Gigi l-a făcut cunoscut. E o strategie foarte bună, pentru că își pune jucătorii în lumina reflectoarelor.

Depinde foarte mult de jucător, dacă acesta reușește să rămână în lumina reflectoarelor. Gigi trece ușor de la unul la altul, de la ridicări în slăvi la bombardament.

(n.r Sunt surprinzătoare prestațiile lui Toma?) Sunt o surpriză la nivelul unui debutant. Te aștepți de la un debutant să fie mai timid în joc, să aibă evoluții din ce în ce mai bune, dar nu surprinzător de bune la nivelul acesta. De asta îl laudă, pentru că a debutat bine, e un copil cu personalitate. E o cale bună, depinde doar de el.”

Adrian Mutu, verdict în privința noului „Messi”