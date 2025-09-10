Adrian Mutu a comentat schimbările lui Mircea Lucescu cu Cipru. „N-a fost inspirat. Mitriță trebuia să fie titular în spatele lui Drăguș!”

Naționala României a remizat 2-2 cu Cipru, la Nicosia, iar calificarea la Campionatul Mondial din 2026, direct din grupa preliminară, e compromisă după doar 5 runde. Adrian Mutu a intrat în direct și a comentat jocul tricolorilor. Fostul atacant a analizat și cele 3 schimbări operate de Mircea Lucescu.

România, doar un egal la Nicosia

. Deși Denis Drăguș, poate singurul remarcat din reprezentativa tricoloră, a înscris o dublă în doar 18 minute, gazdele au pus tot mai multă presiune, iar în minutul 79 scorul de pe tabelă arăta 2-2.

Mircea Lucescu a folosit un prim 11 precaut și, deși se vedea clar că în repriza secundă ciprioții se apropie tot mai periculos de poarta lui Horațiu Moldovan, selecționerul nu a făcut modificări la mijlocul terenului. După golul înscris de Charalampous, acesta a introdus pe teren doi jucători cu profil defensiv: Sorescu și Șut.

Adrian Mutu știe unde a greșit Mircea Lucescu

. Ștefan Baiaram și Alex Mitriță, doi jucători ofensivi care puteau să rupă ritmul jocului, au rămas doar pe banca de rezerve, iar Adrian Mutu e de părere că selecționerul României a gestionat greșit situația.

„Au fost pe post majoritatea schimbărilor. Mircea Lucescu a decis cine a intrat și cine nu. Nu aș vrea să comentez asta. Nu a fost inspirat. S-a văzut că schimbările nu au fost inspirate. Acolo e vorba de o decizie. De multe ori îți iese, de alte ori nu.

Eu cred că Mitriță merită mai mult. El e într-o formă bună în China. Dă goluri, dă pase de gol. În general, e într-o formă bună. Cred că merita chiar să fie titular, în spatele lui Drăguș. Știm că nu face apărarea extraordinar, dar cu Cipru poate puteam să jucăm cu el și cu Drăguș în față, să vedem ce iese”, a explicat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

