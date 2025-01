Adrian Mutu a condus primul antrenament la Petrolul. Discurs impresionant în fața jucătorilor. Video

P , Adrian Mutu (45 de ani) și-a cunoscut elevii în cantonamentul din Antalya.

Adrian Mutu, primul antrenament la Petrolul

Tehnicianul a ajuns în Turcia în prima parte a zilei de vineri, cu câteva ore înainte de delegația Petrolului, iar de la ora locală 18:30 a avut loc primul antrenament din această perioadă. .

Înainte de începutul ședinței de pregătire, noul antrenor al ploieștenilor li s-a adresat jucătorilor. „Vom sta mai mult de vorbă de mâine încolo, după ce vor veni și ceilalți băieți, dar, cel mai mult, vom vorbi aici, prin ceea ce vom face pe teren” le-a transmis Mutu noilor săi elevi, conform.

Din staff-ul „Briliantului” la Petrolul vor face parte antrenorii secunzi Bogdan Pătrașcu și Florin Stângă, antrenorul de portari Cătălin Grigore și preparatorul fizic Laurențiu Marinescu. Ploieștenii vor disputa trei meciuri amicale în Turcia, pe 8 ianuarie cu Orduspor 1967 SK (Turcia), pe 11 ianuarie cu CSKA 1948 Sofia (Bulgaria) şi pe 12 ianuarie cu Zaglebie Lubin (Polonia).

Adrian Mutu, prima reacție după ce a fost numit pe banca Petrolului

după ce a fost prezentat oficial ca noul antrenor al celor de la Petrolul.

„Sunt mulţumit că am ales Petrolul Ploieşti! Am făcut-o fiindcă eu cred în echipă şi chiar dacă sunt unele probleme, băieţii au demonstrat pe teren că au un spirit foarte bun. După opt luni de zile, m-am săturat să stau acasă şi am chef foarte mare să antrenez!

Am venit, în primul rând, să ajut Petrolul, aici nu este vorba despre bani. Am venit fiindcă respect acest club, oraşul şi galeria “lupilor galbeni”. Tradiţia şi istoria Petrolului ne obligă pe toţi şi sunt mai importante decât banii” a afirmat Adrian Mutu.

În prima parte a sezonului, formația ploieșteană a fost condusă de antrenorul turc Mehmet Topal. Sub comanda acestuia, „lupii galbeni” au strâns 31 de puncte în primele 21 de etape și ocupă în acest moment locul 6 în clasamentul din Superligă.

Primul meci oficial din 2025 al Petrolului va avea loc pe 18 ianuarie, de la ora 19:30, când gruparea preluată de Adrian Mutu va juca pe terenul Oțelului, o altă formație care și-a schimbat antrenorul în această iarnă. Pe 1 ianuarie, gălățenii au anunțat oficial că Ovidiu Burcă va prelua echipa după ce Dorinel Munteanu și-a dat demisia.