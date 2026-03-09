Adrian Mutu a contestat decizia lui Gigi Becali de la FCSB: „Nu poți face asta!”

ADVERTISEMENT

FCSB a făcut un sezon mediocru în SuperLiga României, iar Gigi Becali nu are cum să fie mulțumit de fotbaliștii echipei sale. Patronul a anunțat reduceri salariale masive după înfrângerea cu U Cluj, însă Adrian Mutu explică de ce acest lucru nu se poate întâmpla.

Adrian Mutu demontează amenințările lui Gigi Becali

FCSB a avut o primă parte de sezon dezastruoasă, iar parcursul decent din retur nu a mai putut repara nimic. Campioana ultimelor două sezoane din SuperLiga României nu a prins loc de play-off și nu-și va putea apăra titlul.

Roș-albaștrii au terminat sezonul regulat pe poziția a 7-a, iar jocul nu arată foarte bine. U Cluj a defilat pe Arena Națională, iar acest lucru l-a enervat la culme pe Gigi Becali, care a adus în discuție o decizie drastică cu privire la contractele jucătorilor: înjumătățirea salariilor. Adrian Mutu a explicat că acest lucru nu are cum să se întâmple: „Nu ai cum să înjumătățești salariile. Ai contracte. Nu ai nici cum să dai amenzi pentru că pot fi contestate cu un simplu avocat de orice jucător. În baza a ce mă amendezi? Dacă ar fi avut deja vreo clauză în contract pentru neîndeplinirea obiectivului, da, se putea. Dar, în rest, nu se poate nimic. Orice avocat bate asta. Astea sunt doar pentru ochii presei.

E normal să schimbe cât mai repede. Va urma o pauză înaintea barajului și chiar e timp să aducă antrenor și să-i pregătească mental pentru play-out. FCSB pare o echipă blazată, supărată de poziția în care se află. E normal, nu sunt obișnuiți pentru că sunt unii dintre cei mai buni jucători din țara noastră. E normal că situația actuală nu le pică bine. Poate simt o rușine că sunt acolo, poate nu au chef, s-a văzut și aseară, chiar dacă nu trebuie să luăm din meritele lui U Cluj, care a făcut un meci bun, solid. Următorul antrenor de la FCSB trebuie să fie un bun psiholog și un bun motivator”, a explicat Adrian Mutu, conform

Adrian Mutu nu a stat pe gânduri. „Briliantul” a dezvăluit ce ar face dacă Gigi Becali ar vrea să-l pună antrenor la FCSB

După ce Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au dat demisia de la FCSB, Gigi Becali s-a mișcat rapid și Întrebat ce ar face dacă l-ar suna Gigi Becali pentru a-i propune postul de antrenor la FCSB, Adi Mutu nu a stat prea mult pe gânduri:

„Îi răspund, dar nu merg! Sunt niște decizii normale după sezonul pe care l-a avut FCSB (n.r. – demisiile lui Charalambous și Pintilii). Cred că e sezonul cel mai slab din era Gigi Becali. La un club normal, repercusiunile acestea trebuie să fie – demiteri în masă! Vorbim de unul dintre cele mai mari cluburi din România.

Știm foarte bine că proprietarul e Gigi Becali și nu poate să plece. Nu se poate da singur afară. Responsabilitatea cade pe umerii celorlalți. Așa cum și-a asumat laudele, e normal să-și asume și eșecurile. E și vina lui Gigi Becali, și a lui Mihai Stoica, a tuturor”, a mai spus Adi Mutu.

Ar putea Adrian Mutu să ajungă la Fiorentina? Ce spune Giovanni Becali

Adrian Mutu nu a mai antrenat de la ultima experiență la Petrolul, iar în acest moment este deschis diferitelor oferte. echipa pentru care el a jucat cele mai multe meciuri din carieră.

„Mutu așteaptă o ofertă ca lumea. A acceptat câteva. El zice că ar merge la Fiorentina, mai ales că echipa este într-o stare jalnică. Eu zic că ar fi o îndrăzneală. Din vară, dacă se salvează la limită, să îl pună pe Mutu. A murit proprietarul, acum e băiatul lui. Nu mai sunt banii care erau înainte. Fiorentina a mai fost în Serie B. E visul lui să ajungă acolo. Stă până în vară că speră să prindă locul acolo. Și-a găsit liniștea în familie”, a spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.