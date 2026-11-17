ADVERTISEMENT

Cei doi foști internaționali , însă au avut observații diferite asupra jocului echipei lui Gheorghe Hagi.

Adrian Mutu, nemulțumit de schimbările lui Gică Hagi: „Eu l-aș fi schimbat pe Man, nu pe Bîrligea”

Adrian Mutu consideră că România a făcut o primă repriză bună, în care a controlat jocul și a avut posibilitatea să înscrie mai mult. „Briliantul” a remarcat însă că echipa națională nu a reușit să mențină același ritm după pauză și le-a reproșat „tricolorilor” că au acceptat să fie dominați de adversari.

ADVERTISEMENT

„Briliantul” a avut și o observație legată de . În opinia sa, Daniel Bîrligea ar fi trebuit să rămână pe teren, iar Dennis Man să fie înlocuit.

„Am făcut o primă repriză bună, am condus meciul, am avut o posesie bună, am avut ocazii. Am arătat bine în prima repriză. Bosnia nu a fost în cea mai bună formă, a făcut foarte multe greșeli, dar noi mai puteam marca. Păcat, ne avantaja rezultatul. Nu am reușit să avem același ritm, aceeași forță. Ne-am retras prea mult, am acceptat să ne domine adversarul. Am avut foarte multe dificultăți să ieșim din pressingul acesta, din jumătatea proprie. Nu am produs prea mult.

ADVERTISEMENT

Per total, zic că totul se rezumă la faptul că nu am înscris. Am avut șanse și la 1-0, și la 1-1, iar fazele s-au răzbunat. A venit și golul lor. Pe retragerea noastră, prin faptul că am acceptat să îi lăsăm să vină aproape de careu, le-am oferit spații unor jucători de mare calitate, precum Alajbegovic și Bajraktarevic. Ne-a costat”, a declarat Adrian Mutu. Probabil că la gol, Drăgușin putea să stea mai aproape de adversar, să nu-l lase să facă pirueta aceea. Bine, este și meritul lui Bajraktarevic. Un joc bun pe alocuri. Păcat că nu am fructificat ocaziile avute.

ADVERTISEMENT

La schimbări, eu l-aș fi schimbat pe Man, nu pe Bîrligea, care a fost cel mai bun jucător al nostru în această seară. Bătăios, a creat ocazii mari. Poate era mai bine să fi rămas pe teren Bîrligea, cu Coman proaspăt, iar Man să iasă, pentru că se vedea că este în dificultate. Și Dennis Man, și Ianis Hagi se vedea că au obosit. Și Man trebuia schimbat. Bîrligea îmi dădea impresia că era mai proaspăt”, a explicat Adrian Mutu după meci, la .

ADVERTISEMENT

Gică Popescu, discurs dur la adresa lui Andrei Rațiu!

Dacă Adrian Mutu a vorbit despre problemele colective ale echipei naționale, Gică Popescu s-a concentrat asupra greșelii individuale comise de Andrei Rațiu, care a dus la golul egalizator al bosniacilor.

Fostul căpitan al Barcelonei a fost extrem de critic la adresa fundașului dreapta, afirmând că nu înțelegere de ce la Rayo evoluază atât e bine, iar la echipa națională greșește atât de mult. Fostul internațional a explicat și ce ar fi trebuit să facă Rațiu în faza respectivă, considerând că fundașul avea două variante mult mai sigure decât cea aleasă.

ADVERTISEMENT

„Eu nu înțeleg o chestiune. Rațiu, atunci când vine la echipa națională, ori simte presiunea prea mare, ori nu joacă cu aceeași plăcere ca la echipa de club. Are o atitudine total diferită față de ceea ce vedem la echipa de club. Acolo joacă cu plăcere, aici pare că vine pentru că este chemat, fără să simtă bucuria de a îmbrăca tricoul echipei naționale. Un astfel de cadou se întâmplă doar când nu ești concentrat și nu știi ce să faci. La nivelul la care joacă el, în La Liga, nu se permite o asemenea atitudine nonșalantă.

Ai două posibilități: ori degajezi prin alunecare, cu piciorul stâng, ori o lași să treacă spre corner. El a făcut exact ce nu trebuia să facă: să preia în șase metri, cu adversarul în spate. Este imposibil să faci o asemenea greșeală la experiența pe care o are. Vine de la o echipă din La Liga. Putea să degajeze cu piciorul stâng sau să o lase în corner. Nu să o oprească având adversarul lângă el. Nu se oprește acolo. Asta nu este o chestiune de sistem, ci de atitudine individuală. Nonșalanța și lipsa de concentrare pe care le ai în astfel de situații”, a declarat și Gică Popescu.

Gică Popescu, mesaj dur pentru naționala României: „Calificările nu se fac cu fundul în poartă”

Gică Popescu este de părere că echipa națională trebuie să renunțe la mentalitatea defensivă și să abordeze meciurile cu mai mult curaj și personalitate. Fostul mare internațional explicat de ce România nu se poate califica la EURO 2028 bazându-se exclusiv pe contraatac.

„Dacă vrem să ne calificăm la EURO, nu putem să așteptăm ca adversarul să ne ofere ocazia să ieșim pe contraatac. Nu ne putem califica folosind o astfel de armă. Vom întâlni echipe foarte bune, care vor veni peste noi să facă presiune sau care ne vor oferi mingea pentru a contraataca ele. Dacă nu ai ca armă posesia, dacă nu faci presiune, așa cum am văzut în meciul cu Polonia… Calificările nu se fac cu fundul în poartă. Calificările se obțin astfel: te duci peste adversar, faci presiune, ai curaj, joci între linii, nu stai să aștepți spațiu. Nu te califici cu o astfel de atitudine. Trebuie să ai personalitate, să ai jucători care își asumă responsabilitatea, care suportă presiunea, nu jucători care să aștepte contraatacul.

Cu contraatacul nu te califici. Vă spun eu, care am jucat multe calificări și am ratat unele dintre ele. Atunci când ne-am calificat, am avut personalitate, am jucat. Niciodată nu vom obține rezultate… Care este ADN-ul nostru? Mingea! Să avem curaj, să mergem peste ei. Ăștia suntem ca popor și, în orice sport, am avut calitate. O calitate individuală dublată de curaj, de dorința de a face presiune. Doar așa vom avea rezultate. Dacă vom proceda ca în perioada în care stăteam cu fundul în poartă și așteptam ca adversarul să ne călărească, vom pierde”, a mai spus Gică Popescu.