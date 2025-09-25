Adrian Mutu a dat verdictul înainte de Go Ahead Eagles – FCSB: „Ei sunt favoriți fără doar și poate”

FCSB traversează un moment cumplit în Superligă, unde a suferit o nouă înfrângere, 1-3 pe terenul lui FC Botoșani. În acest context, campioana se pregătește pentru debutul în faza ligii din Europa League, contra celor de la Go Ahead Eagles. Adrian Mutu a prefațat partida la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mutu, mesaj dur pentru jucătorii de la FCSB înainte de meciul cu Go Ahead Eagles

, iar meciul se anunță a fi unul extrem de complicat pentru campioana României, ținând cont de forma în care se află cele două formații. Adrian Mutu e de părere că gruparea „roș-albastră” are șanse mici să obțină un succes.

„FCSB-ul întotdeauna joacă altfel în Europa, poate să fie acest meci cu olandezii un moment de revenire?”, a fost întrebarea lui Horia Ivanovici, iar „Briliantul” a replicat: „Să sperăm, dar nu prea cred, pentru că momentul acesta de revenire vine în urma unui joc, o constanță în joc.

FCSB-ul nu arată acest lucru. Arată o fragilitate extraordinară după ce înscrie un gol, nu reușește să gestioneze rezultatul după ce e în avantaj. Cred că au fost 6-7 meciuri în care FCSB a fost în avantaj și a reușit să piardă, inclusiv ultimul, cu Botoșaniul. Dacă ar câștiga, ar fi o injecție mare de moral, dar trebuie să aibă continuitate. Eu cred că va fi greu să câștige cu olandezii, mai ales că vine pe fondul unui joc slab, unor rezultate slabe”. .

Adrian Mutu a numit echipa care pornește cu prima șansă în duelul Go Ahead Eagles – FCSB

Fostul mare atacant este de părere că FCSB va avea o misiune extrem de dificilă în Olanda, unde Go Ahead Eagles va fi principala favorită la victorie. „(n.r. am înțeles că e o echipă foarte bună Go Ahead, o echipă de pasatori) În general fotbalul olandez se bazează pe asta. E altceva. Ok, hai să spunem că ambiția lor e alta, cu toate că ar trebui să fie la fel și în campionat. Dar pe fondul jocului pe care îl prestează, șansele sunt foarte mici ca să reușească o victorie.

(n.r. din punctul tău de vedere, olandezii sunt favoriți) Fără doar și poate”, a declarat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA. Go Ahead Eagles a suferit o singură înfrângere în actualul sezon din Eredivisie, iar după 6 etape ocupă locul 9 în clasament, cu 9 puncte. Câștigătoare a Cupei în sezonul precedent, Go Ahead a mai înregistrat o înfrângere și în Supercupa Olandei, fiind învinsă cu 1-2 de actuala echipă a lui Dennis Man, PSV.

