Adrian Mutu a dezvăluit cel mai important episod al carierei de fotbalist: “Toate distincţiile pe care le-am primit au venit după acel moment care mi-a definit caracterul”

Adrian Mutu a trăit mai multe momente importante ce i-au marcat cariera de fotbalist, însă „Briliantul” pune unul mai presus decât toate celelalte. Momentul în care el a revenit în fotbal după scandalul din 2003 este văzut de fostul atacant ca punctul crucial ce i-a schimbat total cariera.

Adrian Mutu la momentul adevărului! Care a fost momentul ce i-a marcat cariera

Despre Adrian Mutu se spune că ar fi putut ajunge cel mai bun fotbalist român din istorie dacă nu ar fi fost implicat în scandalul de pe vremea când evolua pentru Chelsea. Însă, în ciuda acestui episod, el a reușit să fie un fotbalist la care „tricolorii” doar visează în prezente.

Cu toate că mulți credeau că acel moment îi va pune capăt carierei lui Adi Mutu, acela a fost doar un moment în care fostul internațional a realizat că talentul său nu trebuie irosit: „(n.r. – Care este cel mai important moment din cariera ta?) Aș putea să spun multe momente din cariera mea, dacă ar fi s-o iau cronologic, dar cel mai important a fost că am revenit după acel scandal din 2003. Aproape toate premiile și distincțiile pe care le-am luat, le-am primit după acel scandal. Practic, revenirea după un episod greșit face să definească caracterul meu și cine sunt eu”, a spus Adrian Mutu într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK.

Ce s-a întâmplat în 2003 și ce a realizat Adrian Mutu după episodul horror prin care a trecut

În anul 2003, pe vremea când Adrian Mutu era în ascensiune și juca pentru Chelsea, unde era antrenat de Jose Mourinho, Contractul său cu formația patronată de Abramovici s-a încheiat imediat și fotbalistul a fost suspendat timp de 7 luni.

Imediat după acest scandal, Mutu a primit ofertă de la Juventus, acolo unde a jucat un sezon în tricoul „Bătrânei Doamne”. Deoarece echipa a fost retrogradată la finalul sezonului din cauza scandalului Calciopoli, „Briliantul” s-a văzut nevoit să își găsească o altă echipă. În 143 de meciuri pentru formația „viola”, Mutu a înscris 69 de goluri și a dat 29 de pase decisive.

După „revenirea din infern”, Adi Mutu a fost numit de trei ori fotbalistul anului: În 2005, 2007 și 2008. La finalul sezonului 2006-2007, Asociația Fotbaliștilor din Italia l-a numit pe Mutu cel mai bun fotbalist străin din Serie A.

Are România șanse în barajul cu Turcia? Adrian Mutu a dat verdictul

Adrian Mutu a avut o carieră impresionantă la echipele de club, însă pentru „Briliant” echipa națională a reprezentat întotdeauna ceva mult mai special. Golgheterul all-time al României, la egalitate cu Gică Hagi, și-a expus opinia despre șansele „tricolorilor” lui Mircea Lucescu în meciul cu Turcia din barajul pentru Campionatul Mondial din 2026.

„Eu sper ca România să se califice, chiar dacă Turcia are un progres foarte mare în ultimii ani. Palmaresul este în favoarea noastră în meciurile directe. Eu îmi doresc că viitorul echipei naționale să sune bine și să ne ridicăm din ce în ce mai mult în următorii ani, bineînțeles, cu o nouă generație, care să ne aducă multe bucurii”, a mai explicat Adrian Mutu.