Adrian Mutu a dezvăluit cel mai mare salariu din carieră. Nu a fost la Chelsea!

. Recent, „Briliantul” a dezvăluit numele echipei unde a avut cel mai bun contract.

Adrian Mutu a dezvăluit cel mai mare salariu din carieră

Parma, Juventus, Chelsea sunt doar câteva echipe din trecutul de jucător al lui Adrian Mutu. Fostul internațional român a cunoscut cei mai buni ani ai carierei însă în Italia, în tricoul celor de la Fiorentina.

În direct la „DON MUTU”, cel mai tare podcast sportiv oferit de FANATIK, fostul mare vârf a dezvăluit că cea mai mare sumă de bani pe care a încasat-o în cariera sa a fost la Fiorentina, club pentru care a evoluat timp de 5 ani.

„La Fiorentina am câștigat cel mai mult!”

„Am câștigat cel mai mult în jur de 4,5 milioane pe an, la Fiorentina. La Chelsea eram tot pe acolo, mai jos puțin cu câteva sute. Aveam salariu așa de mare pentru că mi-am reînnoit contractul”, a spus Adrian Mutu la „DON MUTU”.

Mutu putea îmbrăca și tricoul celor de la AS Roma

Reputația lui Adrian Mutu în fotbalul italian a fost foarte mare, mai ales după prestațiile pentru Fiorentina.

„Am mai avut o ocazie să merg la Roma în 2009. Ofereau 19 milioane de euro, iar Fiorentina a cerut 20 de milioane de euro. Cel mai mult mă atrăgea să joc cu Totti în aceeași echipă, el fiind unul dintre fotbaliștii mei preferați din toate timpurile. Era geniu”, a dezvăluit Adrian Mutu într-o ediție anterioară a podcastului „DON MUTU”.

Transferul acestuia la AS Roma nu s-a mai realizat în cele din urmă, mutarea picând în ultimul moment: „Îmi părea rău, dar îmi era și indiferent, pentru că mă simțeam foarte bine la Fiorentina.

Mi-a zis că o să mai corectăm puțin contractul și că o să fie bine. A mai fost un an în plus, bani în plus și a fost bine”, a mai spus fostul mare atacant român la podcastul „DON MUTU”.

Pentru cei de la Fiorentina, Adrian Mutu a bifat 143 de apariții, a marcat 69 de goluri și a oferit 29 de pase decisive. „Viola” l-a transferat în anul 2006 de la Juventus pentru suma de 8 milioane de euro, urmând să plece gratis în vara anului 2011 la Cesena.