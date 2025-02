Adrian Mutu a erupt după Petrolul – UTA 0-1: „Arbitrajul a făcut diferența!”. Cum l-a numit în repetate rânduri pe Colțescu

După ce Sepsi a pierdut meciul contra Hermannstadt și cele două și-ar putea lua „adio” de la speranțele la play-off în cazul unei victorii a Rapidului la Botoșani. Adrian Mutu s-a arătat extrem de deranjat de arbitraj după înfrângerea suferită pe „Ilie Oană” și l-a vizat în nenumărate rânduri pe Colțescu, spunând că a făcut greșeli de arbitru începător.

Adrian Mutu, deranjat de arbitraj după Petrolul – UTA 0-1

UTA a reușit să câștige pe terenul acoperit de zăpadă de la Poliești. Harrison, atacantul adus în această iarnă de la Politehnica Iași a marcat unicul gol al partidei.

după ce Sebastian Colțescu a fost chemat să revadă fazele în ambele cazuri.

La finalul partidei, fotbaliștii prahoveni „au luat foc”, susținând că li s-a făcut o mare nedreptate la anularea celui de-al doilea gol.

Adrian Mutu a avut un discurs lung de 11 minute la finalul partidei în care a insistat asupra greșelilor „de începător” ale lui Colțescu:

”Aici nu e vorba doar de golul din final, ci și de cel din începutul primei reprize. Înainte de a vorbi de goluri aș vrea să vorbesc despre prestația echipei, pentru că vorbim de fotbal. În afară de faptul că am fost surprinși la gol, când i-am dat spațiu să poată să primească mingea, cred că asta a fost singura noastră greșeală în meciul ăsta, în rest am dominat”, a fost părerea „Briliantului”.

Adrian Mutu, foc și pară la flash-interviu: „Doar la noi vezi așa ceva. Greșeli mari, de începător”

Adi Mutu nu este de acord cu anularea golurilor marcate de echipa sa și susține că Sebastian Colțescu a greșit flagrant și a scăpat jocul de sub control:

„Golurile au fost foarte ușor anulate. Am văzut fazele acum la televizor, cred că faultul de la primul gol n-a fost. Fotbalul e un joc de contact, ambii jucători aveau brațele întinse, iar din inerție l-a împins puțin, abia l-a atins. Un gol foarte ușor anulat, cred că doar la noi vezi așa ceva.

În ultimul minut, dacă nici aia nu e pasă de la adversar? Mingea vine direct de la adversar, eu sunt la zi cu noile reglementări în ceea ce privește ofsaidul. Dacă apărătorul este incomodat și mingea îl atinge, sare la adversar și acesta înscrie, atunci se dă ofsaid. Mingea pleacă de la vreo 40 de metri, iar aici Colțescu cred că a greșit, o greșeală mare, de începător, pentru că s-a dus la VAR și a avut timp să vadă.

Când au sărit la cap, fundașul lor central îl împinge pe Irobiso, deci e în control, nu e incomodat de nimeni. Împinge adversarul, are mingea, o lovește greșit, sare la noi și marcăm. O greșeală mare, de începător, nu mă așteptam. Îi știu valoarea ca arbitru, dar cred că îi scăpase meciul de sub control, pentru că s-a văzut și după când i-a dat roșu gratuit lui Hanca. El trebuia să vadă cum jucătorul de la UTA nu e incomodat de nimeni.

Chemat la VAR la un astfel de lucru, mă repet, cred că a scăpat meciul de sub control. Greșeală de mare, mare începător. Am dominat tot meciul, am încercat, am avut atitudine. Nu știu câte goluri trebuie să dăm. Arbitrajul a făcut diferența în această seară”, a adăugat Adrian Mutu, conform