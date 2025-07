Adrian Mutu a explicat atacul lui Mirel Rădoi la Mihai Rotaru după Sarajevo – U Craiova 2-1: “Știe el de ce face aceste declarații”

Imediat după înfrângerea din , Mirel Rădoi a lansat un atac neașteptat la adresa lui Mihai Rotaru, iar Adi Mutu crede că tehnicianul știe cel mai bine de ce a făcut acest lucru.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu a comentat atacul lui Mirel Rădoi la adresa lui Mihai Rotaru

Întrebat de Cristi Coste, moderatorul , cum i s-a părut de la finalul partidei din prima manșă a turului 2 preliminar al Conference League, Mutu nu a dorit să intre prea mult în amănunte.

”Nu aș vrea să critic și să vorbesc despre declarațiile unui antrenor. Mirel știe cel mai bine ceea ce se întâmplă acolo în interiorul echipei, știe cel mai bine cum trebuie să gestioneze relația cu patronul lui, cu Mihai Rotaru. Nu ar fi corect să critic și să spun de ce, pentru că nu am toate datele problemei.

ADVERTISEMENT

El le are, e un băiat inteligent, iar dacă face aceste declarații știe de ce le face. De afară pare o relație foarte solidă între Mihai Rotaru și Mirel Rădoi, nu știu ce se întâmplă. Nu vreau să vorbesc despre asta, ei își gestionează bine relația și știu mai bine ce au de făcut acolo”, a spus Mutu.

Lacune în defensivă pentru ambele formații

Fostul mare internațional român a mărturisit că știa ce o așteaptă pe Universitatea Craiova în partida din Bosnia, deoarece i s-a întâmplat același lucru când se afla pe banca azerilor de la Neftci Baku și a jucat acolo.

ADVERTISEMENT

”Pe Craiova știam cam ce îi așteaptă. Acum 2 ani am fost și am jucat primul tur cu Zelejnicar în Bosnia, eram la Neftci atunci, iar pe începutul jocului am revăzut parcă meciul meu. Și nouă ne-au dat două goluri repede și a fost o atmosferă incredibilă. Suporteri zgomotoși, ceva fantastic.

ADVERTISEMENT

Încep în forță, așa cum au făcut și aseară, împinși de public, orice alunecare, orice șut și la 3 metri de poartă zici că a fost cea mai mare ocazie de gol. Acest fapt le dă aripi lor și bineînțeles că joacă cu o ambiție extraordinară, tipică bosniacilor.

ADVERTISEMENT

Cred că Craiova putea să și egaleze pe final, la fel cum am făcut noi atunci când am egalat în minutul 90+4. Crețu dacă era puțin mai atent putea să înscrie și să facă 2-2. Nu știu dacă era meritat, pentru că Universitatea a avut un portar într-o zi fantastică, a scos multe mingi, dar acesta este fotbalul, nu trebuie să fie meritat. Ratările fac parte dintr-un meci și dacă tu ratezi și celălalt înscrie atunci n-ai de ce să te plângi.

Am văzut o echipă puternică Sarajevo, mai ales în faza ofensivă, cu jucători buni care pot inventa și cu execuție. Ce am remarcat la ambele echipe este că au lacune pe faza defensivă. La un moment dat Craiova era în cărți, risca să ia și golul 3, și golul 4, dar spre final și ei erau în corzi și riscau să fie egalați. Sunt echipe care în fază defensivă au niște lacune”, a spus el, la FANATIK SUPERLIGA.

Ce trebuie să facă oltenii pentru a merge mai departe

În ciuda jocului modest prestat de Universitatea Craiova în primele 60 de minute ale întâlnirii de la Sarajevo, ”Briliantul” consideră că oltenii au șanse de calificare deoarece bosniacii nu mai au aceeași agresivitate în deplasare.

”În ceea ce privește calificarea, va fi foarte greu pentru că Sarajevo a arătat că e o echipă care știe să aștepte, față de Craiova care a încercat un presing ofensiv. La Craiova va fi altă mâncare de pește, mă refer la faptul că nu știu cât știu ei să joace fără suporterii lor în spate.

Așa a fost și cu mine, la retur au venit în Azerbaidjan și i-am bătut cu 2-0 fără drept de apel și ne-am calificat. Cred că și la Craiova se poate întâmpla același lucru. Dacă sunt atenți pe faza defensivă să nu mai ofere atâta spațiu atacanților, cred că pot întoarce rezultatul. Nu cred că Sarajevo are aceeași forță în deplasare, cum au atunci când sunt suporterii lor în spate.

Sunt o altă echipă în deplasare. Nu au același suport, nu au încredere și nu joacă la același nivel. Cred că același lucru se va întâmpla și la Craiova, dar totul va depinde de Universitatea și de băieții lui Mirel. Are trebui să aibă mai multă vână, mai multă răutate, mai multă agresivitate pozitivă în joc. Și dorința aia de a te califica.

Prima repriză a fost una ciudată în care Craiova a pierdut multe mingi, iar acest lucru te costă în economia meciului. Nu pot să spun că a fost dezamăgire pentru că au terminat bine, la nivel psihologic au fost peste. Au avut momente în care s-au clătinat în primele 60 de minute, dar apoi au terminat în forță, poate aveau nevoie de acel gol senzațional pe care l-a marcat fundașul central.

Apoi s-au descătușat, păreau mult mai relaxați. A fost alt meci și de aceea a venit și ocazia aia incredibilă a lui Crețu pe final. Fotbalul e un joc de moment și dacă știu să le gestioneze se pot califica la Craiova. Dacă tu începi în forță, te arunci și te duci peste ei, riști niște contraatacuri incredibile. Iar dacă îți mai dau un gol, probabil îți va fi greu să revii”, a afirmat Mutu.

CFR și U Cluj, șanse mari de calificare

Și tot la FANATIK SUPERLIGA, fostul mare fotbalist s-a arătat încrezător că cele două formații din Cluj, CFR și Universitatea, se pot califica în faza următoare după ce au încheiat 0-0 partidele din deplasare.

”Singurul meci pe care nu l-am văzut a fost cel al CFR-ului, pentru că m-am uitat la Craiova. E tactica obișnuită a lui Dan Petrescu, cu 0-0 în deplasare și mizează totul acasă. Știm tactica asta, am mai văzut-o de multe ori în cupele europene. Singura problemă a CFR-ului o reprezintă accidentații.

Aici e o problemă, dar dacă îi recuperează, pentru că Muhar este o piesă importantă în angrenajul echipei și un băiat motivator, un lider al echipei, atunci nu cred că vor avea probleme. Dar tot așa, un scor strâns, un 1-0, 2-1. CFR dacă își recuperează jucătorii are prima șansă la calificare.

La fel și Universitatea Cluj, chiar dacă mi s-au părut puțin timizi, fricoși. În afară de Nistor, care a jucat mai relaxat, și Chipciu, dar e normal la experiența lor, ceilalți mi s-au părut puțin crispați și temători. Cu mai mult tupeu puteau să câștige în Armenia fără probleme. Și cred că o vor face la Cluj, pentru că Ararat este o echipă, nu slabă, dar nu e peste U Cluj”, a precizat Adrian Mutu.