Adrian Mutu a găsit înlocuitorul perfect pentru Radu Drăgușin la echipa națională: „Experiența internațională contează!”. Ce prim „11” vede la meciul cu Bosnia

, de la ora 21:45, pe Arena Naţională. “Tricolorii” încep campania de calificare la Campionatul Mondial din 2026, visul acestei generaţii, pe un stadion plin.

Adrian Mutu a găsit înlocuitorul perfect pentru Radu Drăgușin la echipa națională

Adrian Mutu şi Horia Ivanovici au creionat primul “11” al naţionalei României la emisiunea DON Mutu. Marea dilemă este la postul de fundaş central, cine îl va înlocui pe accidentatul Radu Drăguşin.

România (4-3-3): Niţă – Raţiu, Burcă, Popescu, Bancu – R.Marin, M. Marin, Stanciu – Man, Drăguş, Tănase.

“Cu siguranţă Popescu are mai multă experienţă la nivel internaţional”

“Briliantul” şi-a explicat alegerile, spunând că Popescu are o experienţă internaţională superioară lui Ciobotariu. De asemenea, Mutu crede că Tănase ar trebui să înceapă ca titular disputa cu Bosnia:

“La linia defensivă văd un pic diferit. Nu cred că vor fi scoşi cei doi Marini de la mijloc. Se cunosc, se înţeleg foarte bine, au făcut parte din echipă de când a venit Lucescu. Eu cred că va juca Raţiu în dreapta, Bancu în stânga.

Cred că sunt titulari indiscutabili. Deci, eu cred că poate să fie Burcă şi . Pe Paşcanu de ce nu l-au luat? Care e motivul? Ciobi joacă atât în trei, cât şi în doi, pe partea dreaptă. Iar Burcă… clasic, unde a jucat tot timpul.

Dar, dacă ar fi să alegi între Popescu şi Ciobotariu. Cu siguranţă Popescu are mai multă experienţă la nivel internaţional şi poate va conta pentru Mircea Lucescu.

Depinde şi ce fler are. Ne-a obişnuit să vină cu o surpriză, ştim ce intuiţie are. Totuşi, normal ar fi să joci cu Popescu într-un astfel de meci, are mai multă experienţă. Ciobotariu emană siguranţă, e într-o formă bună.

“Tănase are un avantaj. Are un plus de experienţă la nivel internaţional, este în formă bună”

A dat şi două goluri în derby, e plin de entuziasm. Aici se joacă. Popescu ar avea un plus datorită parcursului în Europa şi experienţei în plus de jocuri la nivel internaţional.

În atac, Tănase are un avantaj. Are un plus de experienţă la nivel internaţional, este în formă bună. Mai obişnuit cu echipa naţională decât Mitriţă. Dar în acelaşi timp, este şi un jucător diferit. Nu e pe acelaşi calapod cu Mitriţă.

Tănase e mai atacant, Mitriţă poate să aducă un avantaj în 1 contra 1. Joci acasă, joci pe Arena Naţională, la Bucureşti. Sunt mai multe aspecte pe care Lucescu le ia în considerare.

Cred că ar trebui să înceapă cu Popescu şi Tănase pentru parcursul pe care l-au avut. Bosnia nu este o echipă mare. Poţi pierde doar dacă nu eşti concentrat sau prinzi o zi nasoală.

“La atacant depinde şi ce echilibru dă Drăguş echipei”

Eu sper să nu avem probleme defensive. Experienţa europeană este un atu pentru Popescu. Cred că în acest moment ar trebui să fie a doua soluţie, după Drăguşin.

Poate să apară şi Ianis Hagi în dreapta şi Man în stânga. Soluţii sunt. Ritm şi continuitate mai mare are Tănase. Normal, el ar trebui să înceapă. La atacant depinde şi ce echilibru dă Drăguş echipei şi colaborarea cu mijlocul terenului şi cu Man. Băieţii ăştia joacă de ceva timp împreună.

Asta va cântări în alegerea lui Mircea Lucescu. S-au văzut cazuri în care atacanţii joacă la echipa naţională chiar dacă nu evoluează la club. Eu cred că Drăguş menţine un echilibru important în echipă”, a spus “Briliantul” la emisiunea DON Mutu.