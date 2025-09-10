Adrian Mutu a găsit o singură luminiță după 2-2 în Cipru. „Așteptam o reacție de orgoliu”. Ce spune despre demisia lui Mircea Lucescu

Adrian Mutu (46 de ani) a comentat rușinea din Cipru, acolo unde România a făcut doar 2-2 și a compromis șansele de calificare directă la World Cup. „Briliantul” a dezvăluit cum

Adrian Mutu, după Cipru – România 2-2: „A fost ceva rău”

Adrian Mutu, golgheterul all-time al naționalei României, cu 35 de goluri, la egalitate cu Gică Hagi, a încercat să găsească explicații pentru remiza de la Nicosia. Ca urmare a egalului cu Cipru,

„La nivel de rezultat nu a fost ceva grav, a fost un egal, dar la nivel de joc a fost ceva rău. Eu cred că echipa României n-a avut consistență după acel 2-0. Am dat primul gol norocos, dintr-o greșeală mare a lor. Nu pot să nu remarc viteza lui Drăguș la primul gol și execuția la golul 2. Dar după aceea nu am avut consistență în joc și i-am lăsat să vină peste noi. Am cedat.

Îngrijorător e jocul echipei. După acest 0-3 cu Canada pare o echipă demoralizată, care nu reușește să iasă din pasa asta proastă și cred că nu stăm bine cu moralul. S-a văzut. Imediat cum ei au pus presiune, au avut ocazii și am cedat chiar dacă aveam 2-0. Dacă mai erau 10 minute, cred că și pierdeam acest meci”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

„Locul 2 e practic imposibil”

La precedentul duel din Cipru, România a câștigat cu 4-0. „Niciun joc nu seamănă cu altul. Cipru trece printr-o perioadă bună. A pierdut la limită în Austria. Asta nu e o scuză pentru noi. În ceea ce ne privește pe noi, nu știu exact ce se întâmplă. Probabil și lipsa de jocuri a unora dintre băieți își spune cuvântul pentru că altfel nu îmi explic.

Important e ce vom face de acum înainte pentru că deși matematic locul 2 e încă posibil, eu spun că practic e imposibil”, a adăugat „Briliantul”.

„Câte goluri trebuie să dai să câștigi un meci?”

Adi Mutu l-a apărat pe „Nu știu ce se întâmplă cu Man. Lipsa asta de continuitate la un nivel bun, am văzut-o la Man și în trecut, chiar și în Italia. Dar nu numai el. Toți jucătorii. Atunci când mulți dintre componenții echipei nu performează la un nivel înalt, se vede în jocul echipei. Nu suntem o echipă care trăim din 2-3 jucători și din execuțiile lor, ci dintr-o forță a echipei. Iar acest lucru nu se vede probabil din lipsa de formă a jucătorilor.

Singurul care a ieșit în evidență și a făcut ce trebuie să facă în prima repriză a fost Drăguș. Nu neapărat de goluri, că el e atacant. Asta trebuie să facă, să dea goluri. Că d-aia e număr 9. Repriza a doua a început iar să alerge, să iasă în margine și lucrul ăsta s-a văzut pentru că nu aveam un atacant în fața porții. În rest a fost un joc slab, sub așteptări.

După ce pierzi 0-3 acasă cu Canada te aștepți la o reacție mult mai puternică. Așteptam o reacție de orgoliu, de revanșă, în fața suporterilor. Ai pierdut 0-3 la București și nu e ok! S-a început meciul bine, am văzut 2-0 în minutul 20, am zis că o să fie bine. M-am gândit că și ei sunt obosiți, că au alergat mult cu Austria. Acum ne legăm toți de faza cu Man că putea să facă 3-1. În fotbal se și ratează. Mi-e greu să îmi explic și ar trebui să explice cei de la echipa națională cum de nu reușim să gestionăm 2-0 cu Cipru.

Asta e una din întrebări pe care un antrenor și-o pune. Ai deja 2-0. Câte goluri trebuie să dai să câștigi un meci? Trebuia gestionat foarte bine acest rezultat și să ne conducă la o victorie într-un mod elegant. Trebuia să schimbăm strategia, să jucăm poate mai închis, să îi lăsăm să vină și să îi prindem pe contraatac.

Au fost lacune în defensivă. La primul gol au trecut ușor prin apărarea noastră. De acolo a început degringolada. Repriza a doua am suferit și nu am arătat semne de trezire sau că putem face ceva. Am arătat slăbiciuni și chiar puteam pierde meciul ăsta”, a continuat Mutu.

Mutu nu vrea ca Mircea Lucescu să își dea demisia: „La noi imediat dai cu parul. Românisme”

La finalul meciului Cipru – România 2-2, selecționerului Mircea Lucescu i s-a cerut demisia. „Am văzut aseară. Nu cred că se pune problema. L-am ales pe nea Mircea pentru experiența pe care o are. Acum că ne clătinăm nu trebuie să îl schimbăm. Eu cred că ar trebui să continue să ducă campania până la sfârșit și după vom vedea ce se va întâmpla.

Da. S-a strigat demisia după meci. Am văzut și eu imaginile. Erau 5 persoane revoltate că jucătorii nu au oprit să dea autografe și au cerut demisia. La noi imediat dai cu parul. Românisme. Nu trebuie să facem mare caz. Cu toții ne așteptam la mai mult, că e Mircea Lucescu, să ducă echipa la Mondial pentru valoarea pe care o are dânsul ca antrenor, dar uite că nu depinde doar de antrenor aici”, a conchis antrenorul în vârstă de 46 de ani.