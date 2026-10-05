Adrian Mutu a numit marea greșeală comisă de Gică Hagi: „Creezi nemulțumire”

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Adrian Mutu (47 de ani) a reacționat după ce naționala România a ajuns la patru eșecuri consecutive în Liga Națiunilor, fiind învinsă cu 1-0 de Suedia pe Arena Națională. „Briliantul” a numit marea eroare pe care a făcut-o Gică Hagi la această acțiune și s-a pronunțat cu privire la viitorul „Regelui” la cârma naționalei.

Adrian Mutu a analizat partida România – Suedia 0-1

Unicul gol al meciului România – Suedia a fost înscris în prima repriză de Viktor Gyokeres, care a împins balonul în poartă după o serie de erori în defensiva „tricoloră”. Adrian Mutu a analizat duelul de pe Arena Națională. „Cred că publicul și-a făcut simțită prezența. Băieții au fost mult mai conectați. Poate dacă am fi jucat cu Bosnia cu un asemenea public, altul era rezultatul. Din păcate, rezultatul negativ umbrește evoluția bună a ‘tricolorilor’. Chiar dacă am pierdut, am jucat mai bine față de precedentele 3 meciuri.

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Încă avem probleme mari defensive. Mie mi se părea că ajung prea ușor cu mingea în careul nostru. Așa am luat și primul gol, la prima ocazie a lor. Iar e o greșeală de poziționare a lui Rațiu, ajunge târziu lângă jucătorul lor. A fost o greșeală colectivă. Parcă în fiecare meci suferim în posesia adversarului, alergăm prea mult după minge. Nu pot să nu remarc atitudinea bună a băieților, au muncit pe teren și au alergat. Din păcate, n-am fost periculoși în fața porții, n-am avut o sclipire să dăm un gol, deși au fost acțiuni ofensive bune”, a declarat fostul mare atacant la .

Pleacă Gică Hagi de la națională după a patra înfrângere consecutivă?

Adrian Mutu e de părere că Gică Hagi va continua la cârma naționalei, chiar dacă România nu a obținut niciun punct după primele patru jocuri din campania de . „Depinde totul de Gică, dacă simte puterea să continue. La conferința de presă părea liniștit, părea că încă are dorința de a continua. Rezultatele negative nu-l ajută, nu îi dau încredere, 4 înfrângeri sunt greu de digerat. E de lucrat la echipa națională, mai ales pe strategia pe care o vrea Gică.

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Vrea tot timpul ca echipa să iasă din apărare, vrea să se ducă în pressing avansat. E ceva nou, pentru că echipa națională e obișnuită de mult timp să stea la locul ei și să încerce să iasă pe contraatac. Cred că, cel puțin în primele 15 minute, România trebuia să joace mai pragmatic. Poate dacă nu luam gol în primele 15 minute, altul ar fi fost rezultatul, poate am fi meritat un punct”, a spus „Briliantul”, care a comentat și momentul în care Ianis Hagi a fost huiduit: „Nu merită Ianis acest lucru. Ar trebui susținut. Dacă era huiduit după o prestație foarte slabă, putea să stea în picioare această reacție. Nu e vina lui că e băiatul lui Hagi, mi se pare că lumea e prea dură”.

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Adrian Mutu a numit marea greșeală a lui Gică Hagi

Fostul mare internațional susține că a greșit în momentul în care a numit un lot atât de larg pentru această acțiune. „Au fost unii jucători, titulari de drept cu alți selecționeri, care au fost lăsați deoparte, precum Marius Marin. Eu cred că s-au creat nemulțumiri. La mentalitatea pe care o avem noi, românii, în momentul în care aduci 30 de jucători și începi să pui în discuție jucători cu ștate mai vechi, creezi mai multă nemulțumire decât concurență. Dacă nu ai de gând să îi folosești, nu ar trebui să îi chemi. A fost o atmosferă foarte încărcată pe parcursul celor 12 zile, cu jucători nemulțumiți”, a afirmat Adrian Mutu.