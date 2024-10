FCSB a câștigat la pas în prima etapă a grupelor Cupei României. Campioana din SuperLiga a demonstrat încă o dată de ce este cea mai bună echipă din țară și , scorul final fiind 4-0.

Adrian Mutu a ochit un fotbalist după Dinamo – FCSB 0-4: „Dacă va continua așa, vom avea un jucător de o finețe deosebită”

Dinamo și-a dezamăgit din nou suporterii, după o nouă înfrângere categorică în fața rivalei FCSB. în urma partidei disputate pe Arena Naționalei din București.

Chiar dacă în campionat traversează un moment foarte bun, Dinamo nu poate trece peste complexul „FCSB”. Echipa antrenată de Zeljko Kopic a pierdut, scor 4-0, disputa cu rivala FCSB, iar rezultatul nu i-a bucurat deloc pe suporteri.

În cadrul emisiunii DON MUTU, Adrian Mutu, unul dintre foștii jucători ai lui Dinamo, a vorbit despre , fotbalistul care nu a confirmat la Rapid, acela fiind primul său sezon la seniori.

Mutu a vorbit și despre Dennis Politic, unul dintre cei mai importanță jucători din echipa „câinilor”.

„Politic are fluctuații, Cîrjan și-a îmbunătățit jocul. Gândește-te că el nu a reușit să dea satisfacție cum își doreau mulți la Rapid, a venit la Dinamo. El nu a reușit să se ridice la nivelul unui derby sau meci important, dar e pe drumul cel bun. El este mult mai bun decât anul trecut. Să nu uităm că cam primul lui an full în Liga 1.

Cîrjan, dacă va continua așa, eu cred că vom avea un jucător de o finețe deosebită, cu știința jocului. Depinde doar de el. La finețe și cum știe jocul, ajungi foarte rar ca tu să îl anticipezi pe el și să îi iei mingea, pentru că mingea de la el pleacă imediat. Băiatul se poziționeaă, vede bine jocul, el are nevoie de forță, pentru că atunci cînd intră în contact pierde.

E un jucător de excepție, e primul lui an în Liga 1 și primul an la seniori. A jucat puțin la Rapid, hai să zicem că e al doilea an. Eu cred că și-a îmbunătățit stilul față de sezonul trecut”, a declarat Adrian Mutu la DON MUTU, show care se vede în fiecare joi, de la ora 10:30, în direct și în exclusivitate pe FANATIK.RO.

Adrian Mutu, concluzie în cazul lui Dennis Politic: „Poate și-a atins limita”

Fostul jucător al lui Dinamo a analizat și prestațiile din acest sezon ale lui . Fotbalistul de 24 de ani are 4 goluri pentru Dinamo în actuala ediție a SuperLigii României, dar evoluțiile sale sunt din ce în ce mai slabe.

Adrian Mutu a explicat ce îi lipsește lui Politic în acest moment și de ce are nevoie pentru a-și depăși limitele.

„Lui Politic îi lipsește continuitate. Poate și-a atins limita și dacă nu ai continuitate, degeaba faci un meci bun cu o echipă mai slab cotată ca tine. La Politic deja e altceva. El încă din liga a doua trăgea Dinamo după el. A ajuns la o saturație și nu reușește să mai împingă mai departe”, a concluzionat Adrian Mutu la DON MUTU.

Adrian Mutu, ANALIZA DURA a lui Dinamo, dupa 0-6 cu FCSB in 2 meciuri! Ce spune de Politic si Carjan