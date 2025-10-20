Adrian Mutu a propus un transfer de marcă la Dinamo, după 0-2 cu Rapid: „Îți trebuie calitate!”. Reacția lui Andrei Nicolescu în direct

ADVERTISEMENT

Dinamo a pierdut derby-ul cu Rapid, scor 0-2, în capul de afiș al etapei a 13-a din SuperLiga. Intrat în direct prin telefon la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu a făcut o analiză complexă a derby-ului. Fostul mare atacant le-a propus șefilor din Ștefan cel Mare să aducă un atacant, un număr „9” cu calitate.

Adrian Mutu, analiza derby-ului Dinamo – Rapid 0-2

Deși Dinamo a pierdut, Adrian Mutu a lăudat jocul „câinilor roșii”. Antrenorul aflat actualmente pe lista lui U Cluj consideră că echipa antrenată de Zeljko Kopic a fost lipsită de precizie în fața porții. De asemenea, analistul FANATIK SUPERLIGA este de părere că diferența s-a făcut în anumite momente-cheie.

„Ca rezultat, Andrei Nicolescu nu are de ce să fie încântat, e normal, dar jocul lui Dinamo mie mi-a plăcut. A fost un joc echilibrat, un joc frumos. Un joc în care Dinamo a fost imprecisă în fața porții, se puteau schimba multe. Rapid a fost o echipă pragmatică, matură, care a știut să se apere foarte bine, dar și să puncteze atunci când avea cea mai mare nevoie, mai ales în 10 oameni.

Un meci frumos cu ocazii. Echipele nu s-au închis, nu le-au fost frică. A fost un meci curajos din partea ambelor echipe. Ca în orice derby, cine e mai concentrat și puțin mai norocos câștigă. Mă gândeam, și dacă intra bara aia a lui Dinamo din minutul 80 era un sfârșit de meci incredibil.

A avut noroc Rapid, a avut de toate, a avut tot ce i-a trebuit ca să câștige acest derby și să urce pe primul loc. Dinamo a jucat curajos, au jucat cum joacă ei de obicei. Dinamo a avut o posesie mai bună, iar Rapid a jucat ce a jucat până acum. Se închide foarte bine și are jucători rapizi, explozivi, care te prind pe contraatac.

Momentele au făcut diferența. A venit cum a venit acel gol, un autogol norocos. Dinamo a ratat în continuare, iar în 10 oameni, când aveau cea mai mare nevoie Rapid a făcut 2-0 și a fost greu să-i mai desfaci chiar dacă joacă în 10”, a declarat Adrian Mutu, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum l-a subordonat Gâlcă pe Kopic. Adrian Mutu a dezvăluit unde s-a făcut diferența

, Adrian Mutu a dezvăluit pas cu pas care au fost detaliile care au făcut diferența în derby. Fostul atacant de la Chelsea sau Fiorentina consideră că antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă, a avut o strategie bună și a știut cum să închidă jocul.

„Execuția scorpionului a lui Koljic a fost una de instinct. N-am mai văzut așa ceva, a fost instinct și a salvat meciul. Dacă Dinamo marca, altfel ar fi fost meciul. A fost foarte frumoasă intervenția, a făcut ce putea să facă în acel moment și a făcut-o foarte bine salvând echipa de la un gol iminent.

(n.r. l-a subordonat Gâlcă pe Kopic?) Nu m-aș duce chiar așa de mult. Într-adevăr, Gâlcă a avut o strategie bună, a controlat și a gestionat bine toate momentele pe parcursul meciului, dar nici Kopic nu a fost mai jos. A făcut ceea ce putea să facă. Mai mult decât să ducă echipa să aibă ocazii, să ajungă acolo, nu putea el să umble la imprecizia jucătorilor pe care ei au avut-o aseară sau la noroc.

Gâlcă a avut o gestionare a jucătorilor perfectă față de Kopic. Și-a dat seama de dificultățile pe care le are în momentul respectiv și a reacționat bine, gestionând bine și schimbările și poziția jucătorilor, libertatea pe care le-a dat-o. Nu-și permitea să atace cu altcineva în afară de Koljic, să-l lase acolo între fundași să deranjeze și bineînțeles cu Petrila și Dobre pe benzi”, a mai spus Adi Mutu.

Cine a fost omul meciului la Dinamo – Rapid. Adrian Mutu a dat verdictul

a fost Tobias Christensen. Mijlocașul danez, consideră „Briliantul”, a fost cel mai bun jucător de pe teren, la bătaie cu Kader Keita.

„Christensen și Keita au jucat foarte bine, au ținut bine mijlocul terenului și în spate s-au apărat foarte bine. Cred că Rapid are cea mai bună apărare sezonul ăsta, dacă nu mă înșel. Se vede, pentru că le aduce puncte. Meciul ne-a arătat că sunt doi antrenori care stăpânesc bine nivelul tactic, nu a fost o diferență. Nici dacă scorul era mai mare nu reflecta realitatea din teren. Un 2-0 e puțin cam mult la ce a fost aseară. Un plus pentru Costel e faptul că a gestionat bine, a rămas calm, lucid și a adus victoria Rapidului.

E inspirația lui și bineînțeles atitudinea jucătorilor, care a fost foarte bună. S-au luptat bine ambele echipe. Mie mi-au plăcut Keita și Christensen la mijlocul terenului. A părut o echipă solidă, au știut să blocheze bine atacurile lui Dinamo. De multe ori i-a redirecționat în margine pe adversari, au stat bine pe respingere. Toate mingile din fața careului au fost ale lor, au interpretat foarte bine. Christensen mi-a plăcut mai mult, e cel care pleacă uneori de acolo și îl lasă pe Keita. După părerea mea, el a fost omul meciului, la bătaie cu Keita. Acolo s-a făcut diferența.

Multe pase Christensen, a deschis jocul în momentele de criză. El le are pe astea mai mult decât Keita. Keita este mai mult un metodist, îi place îi pasa medie, scurtă în acea zonă”.

Gnahore și Alex Pop nu l-au impresionat pe Adi Mutu în derby

Gnahore și Alex Pop mai au nevoie de timp pentru a reveni la un nivel bun în tricoul lui Dinamo, susține Adi Mutu. În schimb, fostul tehnician din Giulești a rămas plăcut impresionat de evoluția lui Marian Aioani în poarta Rapidului.

„(n.r. Gnahore) Se mai întâmplă. Nu mă așteptam nici la meciul extraordinar pe care l-a făcut Aioani. Este cel mai bun meci al lui în ultimele luni de zile, a apărat extraordinar și a ajutat foarte mult Rapid. Gnahore, probabil are 2-3 meciuri în care nu s-a ridicat la nivelul lui. Am văzut ce zicea Kopic, că e un jucător cu personalitate și o să-și revină. Vedem.

(n.r. unde a pierdut Dinamo?) Eu nu cred că Dinamo a pierdut undeva anume. Imprecizia lor în fața porții, au lovit bara și au avut ocazii. (n.r. Alex Pop e jucător de Dinamo?) Nu vreau să intru în astfel de lucruri. La ce a făcut anul trecut, Alex Pop e un jucător de Dinamo. Când ajungi într-o echipă cu un prestigiu ca al lui Dinamo, trebuie să te ridici la alt nivel. Să-i mai dăm timp și după vedem. Poate e prea devreme să dăm un verdict clar”, a mai spus Adrian Mutu.

Ce transfer i-a propus Adi Mutu lui Dinamo: „E imperial să-l aduci”

Adrian Mutu a ajuns la concluzia că lui Dinamo îi lipsește un atacant, un număr „9” veritabil, care să marcheze goluri pe bandă rulantă. Legenda fotbalului românesc a venit cu exemple și a menționat perioada în care a antrenat la Rapid și îl avea la echipă pe Dugandzic. Mutu consideră că Rapid se află în aceeași situație și nu are un număr „9”, care să înscrie multe goluri.

„Cred că lui Dinamo îi lipsește un atacant de mare clasă. Cred că asta-i lipsește. Mă uit la Dinamo, are un joc frumos, un joc complex, duce mingea acolo, însă nu are acel killer din fața porții, care ăla îți aduce puncte. Dinamo nu are un atacant care trece de 10 goluri, care se duce în zona aia.

Când am fost la Rapid și am intrat în play-off, am avut pe cineva care a făcut diferența, anume Dugandzic care mi-a dat 22 de goluri. Aici, Dinamo dacă ar putea să facă ceva în iarnă, ar trebui să aducă calitate. Nu vreau eu să dau sfaturi celor din conducere, e cum văd eu. Ca să speri la mai mult și mai ales la o echipă de nivelul lui Dinamo e imperial să aduci un număr 9 care îți dă goluri în momente cheie. Să câștigi meciuri cu 1-0, 2-1 îți aduce puncte multe în economia clasamentului.

La Dinamo trebuie jucătorul care să facă diferența. Dinamo câștigă meciurile cu echipe mai modeste, dar când ajunge în derby-uri nu are jucătorul care face diferența. Multe echipe îl blochează pe Cîrjan, atacurile lui Dinamo, dar să ai jucătorul de rasă, care dă gol și, atunci când e marcat, să facă diferența. Aia îi lipsește lui Dinamo. De-a lungul istoriei, Dinamo a avut atacanți mari și asta cred că îi lipsește lui Dinamo.

Când joci derby-uri normal că fiecare antrenor își face temele și blochează anumiți jucători. Diferența o fac jucătorii mari. Lui Dinamo cred că-i lipsește un număr 9 mare, care să facă diferența. Te gândești de la Răducioiu, Mihalcea, eu. Tot timpul Dinamo a avut un atacant care face diferența și trecea de 10-20 de goluri”.

Ce a spus Adi Mutu despre Cătălin Cîrjan după Dinamo – Rapid 0-2

Cătălin Cîrjan a avut o evoluție sub așteptări în derby-ul Dinamo – Rapid. Fanii au avut mari speranțe, dar mijlocașul nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Mutu a sărit în apărarea tânărului fotbalist.

„(n.r. Cîrjan) E normal, dar nu se poate toată responsabilitatea pe umerii lui meci de meci. Trebuie să vină alți jucători tot timpul. Dacă tot speri ca el să facă diferența… Doar Messi făcea acest lucru, dar și el îl avea pe Iniesta, Xavi, Suarez, care ieșeau la rampă.

Dacă echipa adversă se concentrează mai mult pe Cîrjan e clar că în alte zone e mai lejeră situația. Aici e problema, la meciurile importante”, a fost analiza lui Adi Mutu.

E Rapid echipă de titlu? Ce răspuns direct a dat Adrian Mutu

Rapid a urcat pe locul 2 în clasamentul din SuperLiga, cu 28 de puncte după 13 meciuri, la egalitate cu liderul FC Botoșani. Adrian Mutu a precizat că Rapid va fi o echipă de titlu în momentul în care va avea un atacant care să marcheze multe goluri.

„(n.r. Rapid poate să ia titlul?) Dacă stau să mă gândesc, aceeași situație este și la Rapid. Și lor le lipsește un atacant de care spuneam. Uită-te la golurile lor. Multe Pașcanu, goluri din faze fixe. Koljic încă nu e atacantul care a fost Dugandzic sau Rrahmani.

Este echipă de titlu, dar nu știu cât poate să ducă în play-off. Acolo se face diferența. Deja începe alt campionat. Și pentru Dinamo a fost greu, și pentru noi când am intrat prima oară în play-off a fost greu. Am intrat pe locul 2 și am căzut pe 6. Nu reziști cu meciuri grele în fiecare săptămână, îți trebuie jucători mari care fac diferența.

De fiecare dată când a fost play-off, echipa care a câștigat în ultimii 2 ani a fost echipa care, după părerea mea, are cea mai multă calitate și anume FCSB. Jucători cu mare calitate. Și Craiova are, dar eu vorbesc de sezoanele anterioare. Jucătorii au făcut diferența în anumite momente”, a spus Mutu.

Andrei Nicolescu i-a dat dreptate lui Adrian Mutu

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo aflat în platoul FANATIK SUPERLIGA, i-a dat dreptate lui Adrian Mutu. Oficialul din Ștefan cel Mare este de părere că Dinamo are nevoie de un atacant și speră ca Mazilu să fie acela.

„Are dreptate, dacă am avea un golgheter cu 20 de goluri pe campionat cu siguranță am fi și noi o pretendentă serioasă la titlu. Cifrele astea pentru un golgheter… Nu știu dacă va fi Mazilu, noi sperăm”, a concluzionat Andrei Nicolescu.