Adrian Mutu a pus tunurile pe Daniel Pancu după înfrângerea Rapidului: „Dărâmat! L-a forjat FCSB-ul”

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Adrian Mutu, fost antrenor al Rapidului, a analizat prestația giuleștenilor din derby-ul cu FCSB. Deși formația antrenată de Daniel Pancu venea după 5 victorii consecutive în campionat, „Briliantul” nu era impresionat de jocul prestat de echipă. El este de părere că presiunea acestui meci a fost mult prea mare pentru jucătorii Rapidului și pentru experiența antrenorului.

Adrian Mutu nu are încredere în Rapid! „Briliantul” și-a ridicat un semn de întrebare

Chiar dacă Rapid este una dintre echipele cu pretenții și cu un buget foarte bun, acolo unde ar juca doar cu echipe precum FCSB, Universitatea Craiova și Dinamo.

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Chiar dacă Daniel Pancu a izbutit să câștige puncte prețioase în acest campionat, iar Rapid se află pe locul al doilea înainte de meciul Universității Craiova, Mutu este de părere că jocul lasă de dorit: „Poate lumea nu a analizat așa cum trebuie jocul Rapidului atunci când au câștigat, dar au carențe mari. Aici este cel mai mare semn de întrebare. Dacă Rapidul are în componență jucători ce pot câștiga campionatul. Golul a fost senzațional, dar întâmplător. Aia a fost singura ocazie. Să ai în derby o singură ocazie, să n-ai un corner…

Este o realitate dură pentru Daniel Pancu. Trebuie să ai și material pentru a face performanță. Nu este un capăt de țară, dar trebuie să le dea de gândit. A fost și el influențat de atmosferă și nu a reușit să ia deciziile corecte. A suferit și el în urma atmosferei. Să nu uităm că el nu are o experiență la fel ca Reghecampf în această meserie. Când vorbim de antrenat echipe de genul ăsta, e cam prima echipă cu pretenții pe care o antrenează. Când spuneam că este o lecție dură și tristă pentru el, ziceam și din punctul ăsta de vedere”, a declarat Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

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Daniel Pancu a clacat în fața presiunii

Adrian Mutu este de părere că Daniel Pancu a fost acaparat de sentimentele uriașe pe care orice rapidist le are înaintea unui derby. iar la final a părut complet devastat, chiar dacă, în realitate, nu este un capăt de țară, iar Rapid se află într-o poziție foarte bună în clasament.

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„Se va căli, e băiat deștept. L-a forjat FCSB-ul, iar pentru el e de două ori mai dură înfrângerea asta, pentru că e rapidist. L-am văzut dărâmat după meci, poate chiar prea mult… totuși, venea după 5 victorii. Și-a lăsat sentimentele să preia controlul asupra minții. El trebuie să aibă sânge rece, dar nu a putut să treacă peste această înfrângere. Sunt sigur că ar fi preferat să aibă 4 înfrângeri și să câștige acest meci.

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Cred că lipsa sa de experiență și-a spus cuvântul. S-a lăsat copleșit de atmosferă și de sentimentele pe care le are pentru Rapid. Strategia lui Pancu de a juca cu under în poartă poate să aducă și plusuri și minusuri, dar nu cred că Ungureanu a avut o atât de mare vină. Să nu uităm că Târnovanu nu a fost pus la încercare în acest meci”, a mai explicat Adrian Mutu.