Adrian Mutu a pus tunurile pe Rapid: „Jucători modești!”. Avertisment pentru Șucu și Angelescu

Intrată în play-off cu speranțe de titlu, Rapid a clacat încă o dată și este foarte aproape de a rata și cupele europene. Invitat la FANATIK SUPERLIGA, Adrian Mutu a făcut o analiză amplă a tot ce se întâmplă în Giulești și a dat verdicte clare.

Adrian Mutu știe care este cauza căderii Rapidului

Fostul mare internațional român a apreciat reacția pozitivă a jucătorilor Rapidului din repriza a doua a meciului pierdut cu CFR Cluj, scor 1-2, însă consideră că rezultatele negative au venit din cauza faptului că lotul a fost construit greșit.

„Am văzut două reprize diferite, prima în care a jucat foarte slab, în care a părut o echipă epuizată mental, fără curaj, o echipă care parcă așteaptă sfârșitul campionatului. În repriza a doua mi-a plăcut reacția lor, nu mai avea nimic de pierdut. Reacția a fost bună, iar băieții care au intrat au adus un plus și puteau să egaleze.

De trei ani încoace la Rapid este același lucru în play-off. Cred că echipa nu a fost construită bine. Când construiești o echipă de campionat trebuie să te gândești la play-off, ăla e cel mai important. Iar aici Rapidul clachează de trei ani încoace”, a declarat Adrian Mutu, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum împarte vina pentru tratamentul primit de Aioani în Giulești

Fost antrenor la Rapid în trecut, Mutu a vorbit și despre situația tensionată dintre suporteri și jucători și consideră că o parte din vină pentru la partida cu CFR Cluj o poartă și conducerea clubului.

„(n.r. – Ce părere ai de tratamentul la care a fost supus Aioani?) Nu cred că a făcut așa ceva. Până la proba contrarie nu ar trebui să-l acuzăm de nimic. La Rapid există tot timpul teorii ale conspirației. Referitor la meciul cu Dinamo, cred că a fost gestionat prost acel moment.

Se știa încă de la încălzire că el are o problemă și atunci trebuia luată o decizie de antrenor. Avându-l pe puștiul ăla pe bancă (n.r. – Adrian Briciu), tinzi cumva ca antrenor să mergi pe mâna lui (n.r. – a lui Aioani), chiar dacă nu e 100%. Acolo trebuia să fie clari amândoi.

În primul rând Aioani trebuia să spună de la încălzire că nu poate și să se ia o decizie pentru a nu se pierde o schimbare, iar antrenorul dacă îl simțea că nu poate trebuia să-l schimbe indiferent care ar fi fost cauzele. Aici cred că nu s-au înțeles bine. Probabil Aioani nu a avut personalitatea necesară să spună că nu mai poate și să intre celălalt.

Relația asta cu suporterii și comunicarea cu ei trebuie să fie gestionată mult mai bine de clubul Rapid. Nu poți să-l arunci în cușcă la lei pe un jucător fără să-l aperi. Inclusiv zilele astea trebuiau luate măsuri, trebuia ieșit cu un comunicat oficial și să-și apere jucătorul. Lăsând lucrurile așa, normal că dubiile cresc. Giuleștiul nu e un stadion ușor, ”, a spus el.

Unde suferă cel mai mult Rapidul

Întrebat de Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, ce-i lipsește Rapidului pentru a ajunge să câștige titlul în SuperLiga, Adrian Mutu a marjat pe ideea faptului că nu există o stabilitate la nivelul conducerii administrative.

„În ultimii trei ani, pe lângă faptul că nu s-a construit o echipă și lăsând la o parte jucătorii care sunt modești pentru play-off și faptul că nu au o bancă lungă, mai trebuie și o echipă administrativă. Și aici nu mă refer la domnul Șucu și domnul Angelescu, pentru că în ultimii ani ei sunt cei mai stabili.

În rest s-au tot făcut schimbări la nivel administrativ, lucru care denotă că nu și-au găsit echipa corectă pentru a putea construi. Ca să faci o echipă competitivă, să te lupți la campionat mulți ani, nu numai să iei un titlu din întâmplare, ar trebui să ai și o echipă administrativă completă și foarte competentă. O echipă care formează o strategie pe lângă club și dă o direcție.

Aici cred că lucrurile nu stau bine, se schimbă directorii sportivi, oamenii de la scouting, se schimbă multe lucruri. Nu e o senzație de haos, dar e una că cel care conduce clubul e tot timpul într-o căutare de oameni competenți și se pare că nu i-a găsit până acum.

Lipsa asta de unitate, știrile incomode care ies tot timpul din sânul echipei, destabilizează acest ambient al Rapidului. Eu cred că Rapidul are de lucrat la echipa aia care se ocupă de partea sportivă. Dacă te uiți la toate echipele importante din străinătate, și domnul Șucu ar trebui să știe asta pentru că e în Serie A cu Genoa, înainte să pui antrenor, înainte să faci echipa, îți pui un director sportiv care răspunde direct de antrenor și de rezultatele echipei.

Aici lucrurile nu se fac într-o ordine corectă, de aceea cred că Rapid are nevoie de idei clare, de echipe competente la nivel administrativ sportiv și mai multă unitate și discreție. Asta cred că le lipsește și sunt încă în căutări”, a afirmat tehnicianul.

Mutu, analiză a variantelor de înlocuire a lui Gâlcă

Adrian Mutu a precizat că nu a fost sunat de nimeni din conducerea Rapidului pentru a prelua echipa în cazul unei despărțiri de Constantin Gâlcă și a analizat variantele Marius Șumudică și Daniel Pancu, numele vehiculate pentru a ajunge în Giulești.

„Nu, n-am fost sunat. Șumudică a mai fost acolo de curând și nu cred în această variantă. Lucrurile nu au mers așa cum trebuiau să meargă, s-au creat numeroase discuții și a fost aceeași senzație de lipsă de răbdare. Poate Șumi e mult prea rapidist pentru acest club, deoarece când ești atașat devii cumva subiectiv și atunci deciziile poate nu sunt așa de clar cum ar trebui să fie.

E și cazul lui Pancu, dar aici diferența este că, deși și el a mai fost în ligile inferioare, a crescut ca antrenor în ultimul timp și poate merită o șansă. Mi se pare că Pancu e mult mai matur, mult mai închegat, mult mai stabil pe deciziile lui și își gestionează mult mai bine emoțiile. Dar ne întoarcem la faptul că se caută și se vehiculează nume de rapidiști și nu știu dacă este varianta cea mai bună pentru un club de genul ăsta”, a precizat Mutu, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum vede Mutu lupta la titlu

Fostul mare internațional o vede pe Universitatea Craiova mare favorită la câștigarea titlului, însă consideră că nu este totul încheiat și oricând U Cluj și CFR ar putea să ofere o mare surpriză.

„(n.r. – E Craiova marea favorită la titlu?) Da, dar se joacă. U Cluj ține foarte bine pasul, o surpriză totală în play-off. După ratarea FCSB-ului de a intra în play-off ne așteptam ca Rapid să fie în locul lui U Cluj și să pună presiune pe Universitatea Craiova, care era oricum principala favorită la titlu.

Craiova joacă bine, e compactă, se simte o unitate mai mare între conducere și echipă. Lucrurile care se întâmplă la Rapid s-au întâmplat și la Craiova anii trecuți, dar parcă acum e altceva.

CFR e o echipă puternică, chiar dacă în unele meciuri se rezumă să se apere foarte bine. Ceea ce e interesant la CFR e că în anumite momente joacă precum o echipă mică și ăsta e un lucru pozitiv. Au maturitatea să citească anumite momente din joc în care înțeleg că trebuie să se apere și să muncească precum o echipă mică”, a declarat ”Briliantul”.

De ce nu crede că va renunța Dan Șucu la Rapid

În ciuda încă unui sezon dezamăgitor al Rapidului, Adrian Mutu a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că este convins de faptul că acționarul majoritar Dan Șucu nu va abandona și va continua să investească pentru a-și atinge obiectivele.

„(n.r. – Ce înseamnă pentru Rapid locul 5 sau 6?) Înseamnă o stagnare, pentru că asta s-a întâmplat și anii trecuți. Dezamăgirea va fi mare pentru că a fost mai tot timpul în vârf și senzația pe care le-a dat suporterilor a fost că pot lua campionatul. Sper că cei din conducere vor învăța din acest campionat. Indiferent de ce se întâmplă, ar trebui să-și facă o analiză foarte detaliată pentru a putea îmbunătăți echipa.

(n.r. – Îl vezi pe Șucu să renunțe?) Nu cred. Nu ar avea de ce. E un om care știe ce înseamnă presiunea unui business și etapele pe care uneori ești nevoit să le traversezi pentru a putea ajunge acolo unde își dorește. Trebuie să regleze și să corecteze anumite lucruri.

Mă gândesc la Mihai Rotaru prin ce a trecut ani de zile, cred că are dublu implicare față de domnul Șucu. Sunt vreo 10-12 ani de când Mihai Rotaru caută campionatul. Nu întotdeauna lucrurile ies așa cum îți dorești. Șucu mi se pare un tip puternic și pe lângă asta este o persoană inteligentă și înțelege etapele prin care trebuie să treacă”, a spus Mutu.