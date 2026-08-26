Adrian Mutu a răbufnit după criticile la adresa lui Radu Drăgușin: „O să mă duc să vorbesc cu jurnalistul de la Gazzetta dello Sport! Habar nu are de fotbal!”

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Adrian Mutu (47 de ani) a reacționat vehement după Radu Drăgușin (24 de ani) a fost criticat dur în presa din Italia după prestația avută în meciul AS Roma – Fiorentina 4-0 din prima etapă a noului sezon de Serie A, în care internaționalul român a fost integralist. Fundașul central nu a primit notă de trecere și, în plus, a fost făcut vinovat la trei dintre golurile marcate de echipa lui Gasperini.

Cum a reacționat Adrian Mutu după ce Radu Drăgușin a fost criticat dur în presa din Italia

În special un anumit jurnalist de la Gazzetta dello Sport a fost foarte dur vizavi de Drăgușin. Doar că fostul mare fotbalist al grupării viola nu a fost de acord cu această abordare și chiar a transmis că va avea o discuție în acest sens cu respectivul pe seama acestui subiect: „Eu am văzut toate fazele. Am avut niște nervi pe unul de la Gazzetta dello Sport, o să mă duc să vorbesc cu el când ajung în Italia, cred că e vreun puști care habar nu are de fotbal. A zis că Drăgușin a fost cel mai slab, că a dormit. Ce să facă aici, cu ce a greșit (n.r. la primul gol)? (n.r. La golul 2) Aici s-a dus în alunecare perfect, să blocheze.

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Malen nu a vrut niciodată să dea la poartă în felul ăla. (n.r. Despre golul 3) Aici spune-mi și mie cu ce a greșit Drăgușin. Mă uitam la numărul 6 (n.r. Ranieri), care se duce și abia vine înapoi, la faza iminentă de gol. El a fost singurul care a încercat să facă ceva. (n.r. Despre golul 4) Aici, sare mingea din ăla și îi spune că i-a dat pasă lui. Aici putea să facă penalty”.

Adrian Mutu l-a criticat în schimb pe Ranieri, celălalt fundaș central de la Fiorentina

În continuare, „Briliantul” a apreciat că a fost chiar singurul fundaș al Fiorentinei care a încercat să reducă proporțiile scorului în partida de pe „Olimpico”. „Putea să joace mai bine, nu zic că nu. Dar nici să îl scoți cel mai slab de pe teren. Putea să fie și mai mult ajutat. Nu poți să-l scoți pe Drăgușin cel mai slab de pe teren. Poate jurnalistul respectiv e prieten cu numărul 6. Numărul 6 a fost cel mai slab, crede-mă, m-am uitat la meci. Mă duc vineri la Firenze, o să mă întrebe sigur, chiar m-a sunat Corriere dello Sport, mă întreabă sigur și de Drăgușin.

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Știi ce meci e acum, nu? Fiorentina cu Frosinone. E prea aspru criticat, italienii fac așa mereu. Cunosc jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport, sunt super profesioniști aproape toți. Dar băiatul ăsta… Drăgușin a fost singurul care a încercat să facă ceva”, a mai spus în direct la