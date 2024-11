Adrian Mutu a rămas idol la Fiorentina! Gruparea „Viola” l-a inclus în Hall of Fame alături de alte nume importante

Adrian Mutu va fi introdus de Fiorentina în Hall of Fame. Evenimentul la care „Briliantul” va lua parte alături de alte nume importante ale grupării din Firenze e programat marți, 19 noiembrie, ora 21:30 (ora României).

Adrian Mutu, inclus de Fiorentina în Hall of Fame

în perioada 2006-2011 va fi inclus în galeria selectă a legendelor Fiorentinei alături de alte nume importante din istoria clubului, după cum anunță . Este vorba despre Maurilio Prini, artizanul primului titlu din 1956, și de cel al celui de-al doilea titlu, din 1969, Bernardo Rogora.

În Hall of Fame vor mai intra și Bruno Beatrice, care a cucerit Cupa Italiei cu Fiorentina în sezonul 1974-1975 și legendarul goalkeeper Dino Zoff, care a antrenat în 2005 pe „Artemio Franchi”, dar și marele jurnalist Sandro Picchi și Gabriella Pierani, o personalitate marcantă din istoria grupării „Viola”.

Adrian Mutu a ajuns la Fiorentina în vara lui 2006, atunci când trupa din Firenze a plătit 8.000.000 de euro pentru a îl transfera de la Fiorentina. În cei cinci ani petrecuți pe „Artemio Franchi”, „Briliantul” a îmbrăcat de 143 de ori tricoul viol, a marcat 69 de goluri și a oferit 29 de pase decisive.

Cum l-a întors Fiorentina din drumul spre Roma: „Prandellia zis că își dă demisia”

Legendă la Firenze, Adrian Mutu a dezvăluit că a fost foarte aproape să o trădeze pe Fiorentina în 2009. Golgheterul all-time al naționalei României, cu 35 de goluri, la fel ca Hagi, a povestit cum

„Am mai avut o ocazie să merg la Roma în 2009. Ofereau 19 milioane de euro, iar Fiorentina a cerut 20 de milioane de euro. Eu știam foarte bine despre această negociere. Îmi surâdea ideea de a mă duce la Roma, dar nu neapărat pentru forța echipei.

Cel mai mult mă atrăgea să joc cu Totti în aceeași echipă, el fiind unul dintre fotbaliștii mei preferați din toate timpurile. Era geniu. Eu am zis că vreau să merg la Roma.

Știa toată lumea despre acest lucru, mai puțin Prandelli. Cu Fiorentina am discutat și am pierdut șansa de a negocia puțin, au fost mai rigizi. Voiau și ei să mă vândă. Am trecut și pe la Prandelli, i-am zis că plec și că am venit să îmi iau la revedere. M-a întrebat că unde plec, că nu știa. Toate erau aranjate deja. El mi-a zis să stau puțin, eu plecam din cantonament. Am văzut că era dezamăgit.

Am plecat din cantonament. Am aflat după că Prandelli i-a sunat pe Andrea și Diego Della Valle și le-a spus că își dă demisia dacă plec eu. Era supărat că înainte cu 4 zile de Champions League a plecat cel mai bun jucător al Fiorentinei la Roma și nu îi plăcea că lucrurile s-au făcut așa.

Eu ieșisem din casă și mă îndreptam spre autostradă să plec la Roma. Mă sună președintele și patronul Andrea Della Valle și mi-a zis că nu mai plec nicăieri. Mi-a zis că s-a răzgândit”, a povestit „Il Fenomeno”, în exclusivitate la DON MUTU.