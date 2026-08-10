Sport

Ce surpriză! Momentul pe care Adi Mutu nu îl va putea uita niciodată în tricoul piteștenilor. Video

Adrian Mutu, la ora adevărului. „Briliantul” a răspuns provocării celor de la FC Argeș. Ce mărturisiri a făcut și care este momentul pe care nu îl va putea uita niciodată.
Mihai Dragomir
10.08.2026 | 12:39
Ce surpriza Momentul pe care Adi Mutu nu il va putea uita niciodata in tricoul pitestenilor Video
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Adrian Mutu și amintirile din tricoul lui FC Argeș. Foto: TikiTaka.ro / Colaj FANATIK.
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Adrian Mutu este o legendă a fotbalului românesc. Clubul unde s-a remarcat la începutul carierei sale a fost FC Argeș, el evoluând pentru piteșteni înainte să facă pasul la echipele mari care au urmat în CV-ul său. Recent, el a răspuns unei serii interesante de întrebări din partea fostului său club. Vezi ce a spus, de fapt.

Adrian Mutu și amintirile de la FC Argeș

Adrian Mutu, cel care a fost recent protagonistul unor momente deosebite alături de soția lui, a fost legitimat la FC Argeș la finele anilor ’90. Chiar dacă nu a petrecut mult timp în tricoul alb-violet, fostul mare internațional român nu va putea uita niciodată perioada respectivă. „Briliantul” și-a amintit în special de „dubla” cu spaniolii de la Celta Vigo, care eliminau formația din Trivale cu 8-0 la general în preliminariile Cupei UEFA din sezonul 1998/1999. La returul din Spania, Adrian Mutu chiar înscrisese pe finalul primei reprize, dar golul său a fost anulat pe motiv de offisde. Iată ce răspunsuri a oferit fostul mare fotbalist român.

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FC Argeș pentru mine înseamnă…

– Inima

Prima imagine care îmi apare în minte când mă gândesc la anii petrecuți în Tivale este…

– Meciul cu Celta Vigo! 

Oamenii cu cea mai mare influență asupra mea au fost…

– Mihai Ianovschi.

Dacă aș putea retrăi un singur moment în tricoul lui FC Argeș, acela ar fi…

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– Meciul cu Celta Vigo de acasă (n.r. – FC Argeș – Celta Vigo 0-1, 15.09.1998, turul 1 preliminar al Cupei UEFA)

Piteștiul va rămâne întotdeauna pentru mine…

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– În inima mea!

Mesajul meu pentru familia „vulturilor” este…

– Să creadă în echipă și să fie alături de ei întotdeauna!

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Povestea fabuloasă a lui Adrian Mutu cu Marius Lăcătuș și Gicu Dobrin

Adrian Mutu a debutat în fotbalul românesc când acesta conținea o sumedenie de jucători legendari, fie în teren, fie aflați pe băncile tehnice la acel moment. El a povestit în exclusivitate pentru FANATIK o întâmplare cu Gicu Dobrin și Marius Lăcătuș în timpul unui meci cu Steaua. Crezând că va fi înlocuit, Mutu nu și-a dorit acest lucru și a avut chiar un schimb de replici pe teren cu „Fiara”. „Nea Gicu mi-a făcut semn să nu ies și i-am zis și eu antrenorului că nu ies. Atunci se permiteau mult mai multe, erau 4 camere pe teren…

A venit Lăcătuș la mine și zice ‘Ieși mă afară!’, la care eu ‘Vezi mă de echipa ta!’. ‘Bă așa vorbești cu mine?’ a răspuns, și până la urmă, stând așa, nea Silviu se uita la nea Gicu și el zice „Întoarce mă tabela!”. Apare 9 și iese Bârdeș”, a dezvăluit Adrian Mutu în exclusivitate pentru FANATIK.

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  • 41 de meciuri a bifat Adrian Mutu la FC Argeș
  • 11 goluri a marcat pentru piteșteni
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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