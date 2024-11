Adrian Mutu a reacționat după decizia UEFA de a amenda România pentru scandări rasiste: „Am fost făcuți în toate felurile!”

Adrian Mutu (45 de ani) a tunat și a fulgerat când a auzit că „Briliantul” a comentat decizia UEFA la cea mai recentă ediție a show-ului DON MUTU.

Adrian Mutu, vehement după decizia UEFA: „Am fost făcut țigan!”

FRF a primit o amendă uriașă după evenimentele de la România – Kosovo, 128.000 de euro! „Am văzut decizia (n.r. – 3-0 la masa verde). Previzibilă. Nu se face așa ceva. Cred că noi și Kosovo, așa cum zicea și Stanciu, căpitanul nostru, nu ar trebui să mai jucăm niciodată. Asta e cea mai bună soluție. De câte ori am jucat cu ei au fost probleme.

Suporterii noștri nu s-au putut abține și asta ne costă și costă și echipa națională. Trebuie să înețeleagă că indiferent de faptul că orice scandare de genul ăsta face rău echipei naționale. A venit nota de plată. Și ne dezavantajează. Nu neapărat financiar, ci faptul că jucăm fără spectatori”.

Din această sumă, . „Noi rămânem cu impresia asta de a fi rasiști. Noi care am fost victimele multor incidente. Chiar și eu personal și în Italia. Am fost făcut țigan și în toate felurile.

Până la urmă publicul poate să strige ce vrea atâta timp cât nu e ceva organizat. Sunt sigur că nu a organizat nimeni nimic. De la incidentul cu Alibec și tot ce au făcut ei, de acolo a început lumea (n.r. – să strige).

Oricum 3-0 era 3-0 că nu au terminat meciul și asta. e. Dar restul amenzilor ne face să fim vinovați de ceva ce nu suntem. Sper să nu fie așa”, a declarat Adrian Mutu, în exclusivitate la DON MUTU, show care e live pe , joi, de la ora 10:30.

„România nu e rasistă și xenofobă!”

„Mi se pare o decizie în esență profund nedreaptă a UEFA față de România”, a intervenit Horia Ivanovici.

„Da. E aspră. Compensatorie pare pe undeva din punctul ăsta de vedere. Hai că le-am dat ăstora, hai să vă dăm și vouă. Dar acolo nu aveai ce să faci, nu aveai cum să întorci. Faptul că nu termini meciul e 0-3 din oficiu. Se știe.

Nici nu am fost pe stadion să spun cum am simțit lucrurile. Doar de la TV nu am putut să îmi dau seama. Dar când e vorba de a lua decizii împotriva României, câteodată se iau. România nu a fost niciodată protejată. Ba din contră. Se și vede acest lucru.

România nu e rasistă și xenofobă din niciun punct de vedere!”, a adăugat golgheterul all-time al naționalei României, cu 35 de goluri, la egalitate cu Gică Hagi.

Mutu, SCANDALIZAT de decizia UEFA de la Romania - Kosovo! „Am fost jignit. In tur a fost o RUSINE!”