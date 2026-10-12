Adrian Mutu a reacționat la interviul lui Daniel Pancu din FANATIK! Cum crede „Briliantul” că poate renaște fotbalul românesc

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În exclusivitate pentru FANATIK, și a tras un semnal de alarmă, spunând că în cinci ani antrenorii români îi vor analiza din studiouri pe cei străini, care vor fi la cârma echipelor din SuperLiga. Adrian Mutu i-a dat dreptate și a venit cu câteva soluții pentru a revitaliza fotbalul din România.

Ce soluții are Adrian Mutu pentru a readuce fotbalul românesc pe un loc de cinste

Valoarea scăzută a fotbalului românesc s-a putut observa atât în cupele europene, unde doar Universitatea Craiova, campioana României, a ajuns pe tabloul unei competiții UEFA, însă nici pentru ea nu a fost prea ușor, cât și în meciurile naționalei, atât la seniori, cât și la tineret.

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Astfel, este cert că fotbalul românesc se află în cădere liberă, iar mai mulți foști internaționali români, actuali antrenori, sunt de părere că numărul ridicat de străini și lipsa promovării sănătoase a tinerilor a dus fotbalul nostru în acest punct. Printre cei ce împărtășesc această opinie se află și Adrian Mutu, golgheterul all-time al naționalei României, la egalitate de goluri cu Gică Hagi.

„Nu cred că sunt capabili acești specialiști să schimbe fotbalul. Sunt oameni plini de ei. Se uită în oglindă și se cred cei mai puternici oameni. Cred că știu fotbal chiar dacă n-au atins niciodată mingea. Însă, prin niște reguli clare, inclusiv limitarea străinilor și revizuirea regulii U21, putem reuși. Nu este corect să fie competiție pe doar 10 locuri de titular. Regula a produs cantitate, dar nu și calitate. Forțează cluburile să-și alcătuiască loturile într-un mod ciudat, întrucât trebuie să începi de la under, să-ți betonezi un singur post. Trebuie revizuită și poate schimbată.

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Dacă am găsi o regulă în care să impunem un număr mai mic de jucători străini sau să fie un gentlemen agreement între cluburi în legătură cu asta, ar fi perfect. Să începem să promovăm jucătorii crescuți de noi. Am putea face asta. Avem primari care știu fotbal, patroni de club care fac ce vor ei. Am vorbit și cu televiziunile și le-am spus că este vina lor că aceste lucruri se întâmplă. Lor li se pare o normalitate. Toate problemele de la echipa națională vin de la campionatul nostru. Mi-a plăcut foarte tare discursul lui Pancu din FANATIK. A zis că peste câțiva ani, antrenorii români vor analiza din studio antrenorii români, pentru că avem o lipsă de colegialitate și unitate între noi. Chiar așa este. Noi aducem jucători străini, antrenori străini, iar apoi vrem performanță la echipa națională”, a declarat Adrian Mutu în podcastul

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Conducătorii cluburilor din SuperLiga încearcă de mult îndepărtarea regulii U21

Deși Răzvan Burleanu declara în urmă cu câteva luni că România se află în elita fotbalului european, atât după ratarea unei noi ediții de Campionat Mondial, cât și după debutul lui Gică Hagi în UEFA Nations League. Oficialii Federației Române de Fotbal nu au reușit să schimbe fața fotbalului românesc prin arhi-lăudata regulă U21, care este impusă formațiilor ce evoluează în SuperLiga României.

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De-a lungul timpului, mai mulți conducători și antrenori au contestat această regulă și, bineînțeles, cea mai vehementă voce a fost cea a lui Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, însă nici Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al bucureștenilor, nu are o părere diferită. Argumentele lor sunt simple. După atâția ani în care echipele din campionatul intern au fost obligate să aibă pe teren jucători sub 21 de ani, niciunul dintre ei nu a ajuns să fie un titular incontestabil pentru naționala mare și să facă diferența în meciurile importante ale „tricolorilor”.