Adrian Mutu a semnat cu Petrolul Ploiești! Toate detaliile din contract. Exclusiv

Adrian Mutu a semnat cu Petrolul Ploiești! , conducerea clubului prahovean a reușit să-l convingă pe antrenorul român în vârstă de 45 de ani să vină pe banca „Lupilor Galbeni”. Din informațiile FANATIK, Adrian Mutu a semnat un contract pe un an și jumătate cu Petrolul Ploiești.

Adrian Mutu a semnat cu Petrolul Ploiești! Toate detaliile din contract

Adrian Mutu a revenit în SuperLiga! Antrenorul care le-a mai pregătit în România, printre altele, pe CFR Cluj sau Rapid a anunțat că vrea să revină pe banca tehnică după o lungă perioadă de pauză.

Liber de contract încă de pe 3 aprilie 2024, Adrian Mutu este noul antrenor al Petrolului Ploiești. Din informațiile FANATIK, „Briliantul” a semnat contractul cu gruparea prahoveană, unde va activa timp de un sezon și jumătate, până în iunie 2026.

Petrolul Ploiești ocupă locul 6 la final de an în SuperLiga, cu 31 de puncte după 21 de meciuri. FANATIK a aflat că obiectivul maxim al lui Adrian Mutu la cârma „găzarilor” va fi calificarea în play-off-ul SuperLigii. Totuși, conducerea ploieștenilor e conștientă că acesta e greu de atins, din cauza problemelor financiare și a subțirimii lotului, astfel că al doilea obiectiv care i s-a trasat noului tehnician, un obiectiv minimal, este evitarea retrogradării.

Adrian Mutu are 5 transferuri promise în perioada de mercato din iarnă

Cluburile din SuperLiga au șansa să facă ajustări la nivelul lotului în perioada de transferuri din iarnă. Petrolul are nevoie de întăriri importante pentru a merge în play-off, inclusiv la nivel de portar după plecarea lui Lukas Zima la FCSB.

FANATIK a aflat că șefii celor de la Petrolul Ploiești i-au promis lui Adrian Mutu 5 transferuri în perioada de mercato din iarnă. În prezent, Petrolul Ploiești are o valoare a lotului de 11,25 milioane de euro.

Adrian Mutu va face însă echipă cu Bogdan Pătrașcu, pe care l-a avut secund pe la mai toate echipele unde a activat.

„Petrolul este o echipă de care sunt atașat, am fost jucător acolo, am avut o primire extraordinară din partea conducerii și a publicului. Știu cu ce se mănâncă acolo, am stat, știu cum trăiesc ei.

Mă leagă multe amintiri, încă sunt pe pereții stadionului. Eu cred că Petrolul are stabilitate, nu este un club foarte bogat, dar am înțeles că sunt cu banii la zi”, a declarat Adrian Mutu la DON Mutu înainte să semneze contractul.