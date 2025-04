Adrian Mutu a semnat! Decizia surprinzătoare a „Briliantului” după despărțirea de Petrolul

Adrian Mutu (46 de ani) s-a mișcat rapid după ce Tehnicianul a semnat un contract cu o nouă firmă de impresariat.

Adrian Mutu a semnat cu o nouă firmă de impresariat

Adrian Mutu este vedeta celor de la AC Football Agency, o firmă de impresariat relativ nouă în fotbalul românesc. , a fost prezentat pe profilul de Instagram @acf.agency. Din portofoliu mai fac parte nume precum Adrian Petre, fost internațional de tineret și atacant la FCSB, dar și jucători și cu ștate vechi în Liga 2, cum ar fi portarul Marin Voicu (ex-Concordia Chiajna sau Câmpulung).

„Mândru să primim o adevărată legendă în familie. Încântat să-l reprezint pe Adrian Mutu – un nume care a schimbat pentru totdeauna fotbalul românesc. Să facem din nou istorie.

Adrian Mutu este unul dintre cei mai mari fotbaliști ai României, cunoscut pentru flerul, viziunea și capacitatea de a marca. Cu o carieră care include cluburi de top precum Parma, Chelsea, Fiorentina și Juventus, el a bifat 77 de selecții și a marcat 35 de goluri pentru echipa națională, egalând recordul de goluri marcate pentru echipa româniei. O adevărată legendă pe teren și în afara terenului.

După o carieră de jucător strălucită, Adrian Mutu a pășit în antrenorat cu aceeași pasiune și ambiție. A condus România U21 și a condus cluburi precum FCU Craiova și Rapid București, câștigând imediat respectul pentru capacitățile sale tactice și de conducere. O nouă eră a succesului abia începe”, a scris ACF Agency, pe contul oficial de Instagram.

FANATIK a analizat contul de Instagram al lui ACF Agency, iar profilul urmărește doar 9 persoane. Printre aceștia, jucători cunoscuți din România, cum ar fi Andrei Vlad, Paul Papp sau Răzvan Oaidă.

Ce are de gând Adrian Mutu după ce a plecat de la Petrolul

Mutu a povestit la show-ul DON Mutu ce planuri are după despărțirea de Petrolul. „Briliantul” are de gând să își inaugureze în luna iunie

„Sunt liniştit. Am fost şi când am luat decizia. Am altfel de gânduri, legate de academie. Se apropie momentul, lucrăm intens la teren, se apropie deschiderea care sper să fie în luna iunie. Când spun sper, îmi doresc să fie totul gata.

Să fie un eveniment aşa cum trebuie, iar dacă se poate, chiar şi un mini-turneu. Deocamdată nu am data exactă, dar în niciun caz nu se vor interpune cu meciurile naţionalei.

Luna iunie va fi interesantă. La penultimul european la care am fost cu Under 21, am jucat grupa în luna martie, în Ungaria. Poate va fi puţin cam cald în perioada aia”, a declarat Adi Mutu, în exclusivitate pentru FANATIK.