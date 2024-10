Adrian Mutu a spus care e marea greșeală a lui Dorinel Munteanu: ”Se ceartă cu toată lumea! Abia aștept să-mi dea replica”

Antrenorul revelației Oțelul Galați l-a luat de guler pe tânărul fundaș David Maftei în timpul meciului cu Dinamo, iar apoi a avut un pentru gestul său.

Ce-i reproșează Adrian Mutu lui Dorinel Munteanu

În prima ediție a , un show exploziv marca FANATIK, Adrian Mutu a mărturisit că incidentul cu Maftei nu este ceva grav, dar s-a arătat deranjat de ieșirile nervoase ale lui Dorinel Munteanu de după încheierea partidelor.

”Am văzut și eu tot ce se petrece în jurul lui Dorinel. Cred că faza care a făcut-o cu jucătorul pe care l-a luat de guler nu e chiar așa de gravă. Bineînțeles că nu lua așa de mare amploare dacă Dorinel ar fi avut altfel de dialog după meci, pentru că depinde cum se poziționează antrenorul după o astfel de fază.

Unde cred eu că greșește, fără să-i dau sfaturi, pentru că îl văd foarte rigid atunci când cineva vorbește de el, e faptul că se ceartă cu toată lumea. Indiferent cine vorbește de el, răspunde, are timp să se gândească la toți analiștii sau la toate persoanele. Mă mir de unde are timp și când are timp să afle tot, să se uite la tot și după un meci răspunde tuturor.

M-a surprins și faptul că a spus că nu este prieten cu Generația de Aur, aveam altă impresie, dar asta e problema lor. Cred că Dorinel Munteanu ar trebui să-și revizuiască puțin comportamentul și atitudinea față de toată lumea, să fie mai diplomat”, a declarat Mutu.

Oțelul este o echipă enervantă

Fostul internațional îl laudă pe Munteanu pentru ce a reușit să construiască la Galați, fiind de părere că Oțelul este o echipă după chipul și asemănarea antrenorului său. ”El face o treabă foarte bună la Galați cu o echipă care nimeni nu-i dădea vreo șansă, era prima sau printre primele care ne gândeam că o să retrogradeze atunci când a intrat în SuperLiga.

Iată că Dorinel a reușit să schimbe fața acestei echipe și să o propulseze acolo unde este în momentul acesta. E o echipă incomodă, arțăgoasă, care muncește pentru fiecare punct, care nu te lasă să joci, enervantă din toate punctele de vedere.

Dorinel era la fel, era un muncitor, dar era și un jucător de calitate, avea un stâng extraordinar. Era un luptător și așa e și Oțelul. Ce strică puțin imaginea acestei povești frumoase care este Galațiul în momentul de față e atitudinea și nervul lui Dorinel care se ceartă cu toată lumea”, a continuat el, la DON MUTU.

Mutu așteaptă replica lui Dorinel Munteanu

În final, Adrian Mutu a mărturisit că se așteaptă ca Dorinel Munteanu să-i răspundă la fel cum a făcut-o și cu ceilalți analiști care nu au fost de acord cu atitudinea sa la meciuri sau la finalul acestora.

”Am văzut și cum s-a luat de Florin Bratu, făcându-l Don Juan. Acum sunt curios cum o să mă facă și pe mine după ceea ce am spus de el. Abia îl aștept să-mi dea replica, mai ales că el a avut multe contre cu mine în trecut și știu că va răspunde tuturor, așa că nu mă aștept la altceva.

Cu toate că ar trebui să stea liniștit, să-și vadă de treaba lui și de munca lui. Nu știu ce are, cu cine are și de ce crede că lumea nu are recunoștință sau nu e apreciat. Probabil se simte inamicul public numărul 1, ceea ce nu este cazul, pentru că inclusiv eu îi apreciez munca pe care o face acolo și știu că nu e ușor.

Ceea ce nu apreciez sunt derapajele astea pe care le are după meciuri, în presă și mai ales cu foști colegi de generație. Păcat de lucrul ăsta, pentru că ar trebui să se concentreze mai mult pe ceea ce face”, a încheiat Mutu.

