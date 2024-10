Adrian Mutu a spus totul! În ce relații este cu Cristi Chivu: „Ne cunoaștem de 30 de ani. Trebuia să fie o rivalitate”

Invitat permanent al podcastului pe care-l puteți urmări LIVE în fiecare joi, de la ora 10:30, numai pe site-ul FANATIK.RO, fostul mare internațional Adrian Mutu a comentat cele mai fierbinți subiecte ale momentului, dar a lămurit și unele controverse apărute de-a lungul vremii. Cum a fost cazul și presupusei relații reci dintre el și fostul său coleg de la echipa națională Cristi Chivu.

Adrian Mutu, tot adevărul despre relația cu Cristi Chivu: „Trebuia să fie o rivalitate”

în detrimentul brazilianului Vinicius Jr, iar Iar cu acest prilej, lui Adrian Mutu i s-a reamintit că e ultimul jucător român care a fost nominalizat pentru prestigiosul trofeu.

„Știi că tu ai fost ultimul jucător român nominalizat la Balonul de Aur? În 2003… A câștigat Nedved atunci, tu ai primit un vot, ai fost la egalitate cu Filippo Inzaghi, Jan Koller și Ronaldinho. Printre cei nominalizați, fără să primească vreun vot, au mai fost Figo, Vieri, Etoo… Lumea poate a uitat la ce nivel a jucat Adrian Mutu…”, a deschis discuția Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii DON MUTU.

„Pe mine cred că m-a votat vreun ziarist român… Nu mă așteptam să fiu ultimul, au trecut totuși 22 de ani. Am fost pe locul 22, au trecut 22 de ani, în momentul acesta, când vorbim”, este răspunsul „Briliantului”.

„Și Chivu a fost atunci… Tu cum ai fost cu el, ați fost prieteni? Mie se părea că atunci era o rivalitate între voi doi. Se vorbea atunci că nu sunteți în relații bune”, a continuat moderatorul emisiunii DON MUTU, pe care o puteți urmări și în premieră, în fiecare joi de la ora 17:30, numai pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici.

„Nu e adevărat. Sunt prieten cu el. Rivalitatea nu a făcut altceva decât lucruri bune. Pentru că ne ambiționam fiecare să excelăm la echipele noastre. Noi ne cunoaștem de la 13 ani. Am fost la grupele de copii și juniori de la echipele naționale, pentru că el era dintr-o parte a țării, eu eram de la Pitești.

Ne întâlneam la echipele naționale și practic de la 15 ani am fost împreună. Am trecut prin multe etape împreună. Grupele de juniori, apoi echipa națională de tineret, plus echipa mare. E o prietenie veche, de 30 de ani între mine și el”, a lămurit Adrian Mutu în ce relații se află cu Cristi Chivu, fostul său coleg de la echipa națională.

Adrian Mutu despre rivalitatea cu Cristi Chivu: „Concurența ne-a făcut bine”

„Și de ce apărea prin presă, scuză-mi expresia, o să folosesc termeni fotbalistici, că nu prea vă «haliți». Așa apărea prin presă. Se scria că aveți personalități diferite, că de aia nu vă placeți, că e o rivalitate pentru cine e liderul. Unii că e naționala lui Mutu, alții că e lui Chivu…”, insistă Ivanovici.

„Naționala era a României, nu era nici a lui Mutu, nici a lui Chivu. Nu am avut niciodată vreo discuție între noi care să fie căpitanul, care să nu fie căpitan. Nu știu, cred că am fost de vreo 20 de ori căpitan al echipei naționale, iar el de mai multe ori.

Întotdeauna când s-au luat decizii ne-am consultat între noi. Și nu numai noi doi, mai erau și alți jucători cu care ne consultam. Au fost decizii ale unui grup de 5-6 jucători cu ștate vechi la echipa națională, nu a fost niciodată o decizie a unui singur jucător.

Dacă o perioadă nu am vorbit foarte des nu înseamnă că noi ne-am certat. Între mine și Cristi există și acum o relație foarte bună, de respect și de prietenie. Faptul că presa a scris acele lucruri nu a fost nici rău pe o parte, pentru că trebuia să existe o rivalitate între doi jucători buni. Mai ales că jucam pe posturi diferite. Dacă jucam amândoi pe același post, puteai să zici că e ceva…

Pentru noi nu era important cine era liderul. Pentru că mai erau și alții… Era și Contra, erau și alții care puteau să ocupe foarte bine acest rol de lider. Eu trebuia să fiu cel mai bun pe postul meu, să joc foarte bine, și în Italia… După aia a venit și el la Roma, la Inter… Trebuia să fim cei mai buni. Și asta era pentru mine.

Dacă el juca pe același post ca al meu, probabil era și o concurență pe cine dă cele mai multe goluri… Dar el, ca fundaș, probabil are zece goluri în toată cariera. Nu era asta o problemă. Cred că această concurență ne-a făcut bine, nu au fost și nu sunt probleme între noi, nu ne-am certat niciodată.

Cred că am fost ultimii doi jucători care au jucat la nivelul acesta atât de mare în Serie A. Doar Răducioiu înainte, care a fost la Milan o scurtă perioadă de timp, restul, cum am fost eu și cu Cristi atâția ani, nu a fost nimeni”, a mai spus „Briliantul” despre relația cu Chivu la podcastul DON MUTU.

