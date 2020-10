Adrian Mutu acuză o conspiraţie după Ucraina U21 – România U21 1-0: „Arbitrul vorbea in rusă”

Selecționerul naționalei României U21, Adrian Mutu, acuză o conspirație după Ucraina – România 1-0. Acesta a accentuat faptul că centralul partidei vorbea doar în rusă în timpul partidei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Tricolorii au pierdut meciul cu selecționata U21 a Ucrainei, lucru care complică puțin calculele calificării pentru EURO 2021. Cu toate acestea, România are încă șanse bune să se claseze între primele cinci locuri doi și să se califice la turneul final.

Mutu a fost vizibil deranjat după meci de faptul că arbitrul vorbea în rusă cu jucătorii ucrainieni și s-a dus să îi reproșeze acest lucru.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu acuză o conspirație după Ucraina U21 – România U21 1-0: „Arbitrul vorbea in rusă”

Arbitrul partidei, Furkhat Atazhanov, a vorbit în rusă cu jucătorii ucrainieni în anumite momente ale jocului, motiv pentru care tricolorii nu reușeau să înțeleagă ce se discuta pe teren, conform declarației selecționerului.

„I-am zis că nu e fair-play din partea lui, el fiind din Kazahstan să vorbească în rusă cu jucătorii, ar fi corect să vorbească în engleză, să înțelegem și noi. În meciurile internaționale se folosește limba engleză, dacă este fair-play și politicos”, a declarat Adrian Mutu imediat după meci.

ADVERTISEMENT

Selecționerul este dezamăgit de rezultat, dar nu și de prestația tricolorilor: „Îi felicit pe jucători”

Mutu consideră că are de ce să fie dezamăgit după meci, dar acest lucru nu este motivat de prestația jucătorilor, în ciuda faptului că tricolorii au pierdut meciul și trebuie să se mulțumească cu locul al doilea.

„A fost un meci intens, un meci bun, din ambele părți și noi și ei am jucat un fotbal bun, am luptat pentru fiecare minge. Ne-am adaptat la terenul acesta foarte greu, am și renunțat puțin la jocul nostru de pase, din cauza terenului. Cred că rezultatul corect era un egal, am avut și noi multe ocazii, am surprins pe contraatac. Sunt dezamăgit, aveam șanse și cu un egal să ne calificăm mai repede, acum e clar că ne rămâne locul al doilea. Trebuie sa mai punem anumite lucruri la punct, eu cred că băieții au dat 100%, au alergat, vreau să îi felicit cu această ocazie, chiar au jucat cu inima și asta s-a văzut”, a susținut antrenorul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

România U21 se află pe locul al doilea în grupă, cu 16 puncte, la șase puncte în spatele Danemarcei, după opt meciuri. Tricolorii au nevoie de patru puncte din următoarele două meciuri, cu Malta și Danemarca, pentru a fi siguri de locul al doilea. Cel mai probabil, patru puncte le-ar fi și suficiente pentru a fi unul dintre cele mai bune cinci locuri secunde, pentru a se califica la turneul final.