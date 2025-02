În partida retur din sezonul 2000-2001 de Serie A dintre Verona și Bari, scor 3-2, Adrian Mutu a marcat o “dublă” de neuitat. “Briliantul” și-a adus aminte de episodul respectiv, dar a povestit și un moment de cumpănă pe care l-a avut în acea perioadă.

Adrian Mutu, amintiri de neuitat de la “aventura” în Serie A: “Mi-am luat bagajele și am plecat de la Verona! Giovanni s-a trezit cu mine la București”

Adrian Mutu nu a uitat golurile marcate în carieră, implicit nici “dubla” din Serie A înscrisă împotriva lui Bari în perioada sa la Hellas Verona. Cum și-a adus aminte de cele două goluri, și faptul că a fost .

Mutu a explicat că tranziția de la Inter la Verona a fost grea și prin prisma antrenorului Attilio Perotti. Deși era hotărât să revină la Dinamo, Giovanni Becali l-a întors din drum, iar Adrian Mutu îi este recunoscător și acum, după 24 de ani de la acel moment.

la 180 de grade și progresat într-un ritm alert, punându-și în aplicare calitățile fotbalistice, datorită tehnicianului Alberto Malesani, cel care a reușit să îl revitalizeze pe “Briliant”.

Ce spune Adrian Mutu despre antrenorul Attilio Perotti de la Hellas Verona

“Îmi aduc aminte dubla aceea. Am dat un gol din întoarcere și unul peste portar. Îmi aduc aminte golurile, pe toate mi le aduc aminte. Dacă mă întreb altceva nu îmi aduc aminte, dar de goluri da. Așa e la atacanți.

Attilio Perotti era un antrenor de modă veche în Italia atunci. Avea niște antrenamente aparte, dar mai ales încălzirea era ceva special. Atunci nu era cu preparator cum e acum. Era pe vechi, totuși vorbim de 2000-2001.

Făcea niște exerciții de alergare ciudate cu mâinile, ceva de prin ’77-’78, cum se făcea pe vechi. În primele 6 luni, era și trecerea mea de la Inter la Verona. Eu alesesem să plec pentru a-mi face un nume în Italia, pentru că la Inter era greu să joc, având în vedere ce jucători erau atunci. Erau Vieri, Baggio, Ronaldo brazilianul, Zamorano.

Am zis să merg la o echipă mai mică unde să încep să joc. La Verona mi se părea mult mai greu la antrenamente față de ce făceam la Inter. Probabil că mi se părea mai ușor datorită calității jucătorilor care erau pe lângă mine, părea totul mai ușor. Dacă eu dădeam o pasă proastă pe sus sau ceva, la cum o preluau Vieri sau Baggio, nu mi se ami părea că e proastă, cam așa era calitatea.

În primele luni, am avut probleme cu Perotti incredibile. Singurul care știe de asta e Giovanni Becali, pentru că în vacanța de iarnă, care era de o săptămână, Giovanni Becali s-a trezit cu mine la București cu toate hainele.

“I-am zis lui Giovanni Becali că mă întorc la Dinamo”

“I-am zis că nu mă mai întorc în Italia, la Verona și că mă întorc la Dinamo. I-am zis că nu pot să joc, că e diferit față de Inter și că e altă mentalitate, una de jucător de duzină. Îmi aduc aminte că m-a certat Giovanni Becali și mi-a zis să mă duc înapoi.

M-am dus înapoi, iar după o etapă sau două, printre care și meciul ăsta cu Bari, îl dă afară pe Perotti. În locul lui a venit Alberto Malesani. Câștigător de Cupa UEFA cu Parma în 99″, a povestit “Briliantul” la DON MUTU.

Alberto Malesani, omul care l-a resetat pe Adrian Mutu. “Dintr-un jucător de duzină, m-am schimbat într-un campion”

“Atunci când a venit Malesani, viața mea s-a schimbat în bine fotbalistic. Omul acela m-a ajutat să nu mai fiu leneș, neprofesionist. A fost începutul unui drum incredibil pentru mine și atunci s-a schimbat mentalitatea mea dintr-un jucător de duzină, într-un campion.

El a fost factorul principal în schimbarea mea. M-a făcut să înțeleg mai multe din punct de vedere tactic, ce înseamnă Italia și jocul în general. Mi-a schimbat și poziția spre stânga, pentru că eu jucam vârf sau al doilea vârf.

“Eu l-am făcut fotbalist pe Raț”

La început, când vedeam că urcă fundașul dreapta… cum zicea Raț, că eu l-am făcut fotbalist. Eu nu mă întorceam niciodată cu fundașul dreapta și el trebuia să se apere cu doi inși. De aia a ajuns fotbalist, pentru că era obișnuit să se apere cu doi adversari.

Când am auzit că trebuie să mă duc înapoi și să fug după fundașul dreapta, eram în depresie până să văd cum e sistemul și postul. Apoi Malesani mi-a zis că trebuie să mă întorc până la jumate în diagonală.

Mi-a explicat și mi-a făcut viața mai ușoară și am devenit jucătorul care am devenit. Am marcat cu el atunci 10 goluri. De la Malesani, un maestru al tacticii, un antrenor foarte bun, am trecut la Prandelli. Nu au primit meritele pe care le meritau, dar erau foarte pregătiți. Sunt doi dintre antrenorii mei preferați”, a mai spus Mutu.

“Giovanni Becali a avut încredere în mine”

“A fost un moment de cotitură în acea iarnă și era ușor să mă întorc la Dinamo, Cristi Borcea abia aștepta. Îl sunase pe Giovanni, dar i-a transmis că trebuie să mă întorc, că am calitate și mi-a făcut un bine. A fost foarte inspirat, a crezut în mine și în calitățile mele”, a încheiat la DON MUTU.

Adrian Mutu, amintire incredibilă din perioada Italia