Adrian Mutu, amintiri fabuloase de la primele derby-uri Dinamo – Steaua: „M-am dus peste Cornel Dinu în cameră și i-am spus că vreau să joc titular!”

. Cum pentru mulți microbiști FCSB este continuatoarea Stelei, Adrian Mutu și-a amintit de primele sale derby-uri Dinamo – Steaua, după transferul lui la formația „câinilor roșii”.

Adrian Mutu: „M-am dus peste Cornel Dinu în cameră și i-am spus că vreau să joc titular!”

Cu zâmbetul pe buze, Adrian Mutu a rememorat cum a obținut prima titularizare într-un derby de România. Mai exact, a cerut-o! Direct antrenorului Cornel Dinu, în camera celui din urmă.

„Îmi amintesc două derby-uri. Unul jucat în ‘Groapă’, cum spuneam noi, pe stadionul Dinamo 0-0. Și prima mea apariție în derby. Titular și o poveste interesantă cu Cornel Dinu.

Eu am fost titular în meciul ăla pentru că seara, după cină, m-am dus peste el în cameră. Efectiv peste el în cameră. Am bătut la ușă și am intrat și i-am zis că vreau să joc titular”, a povestit fostul fotbalist.

Răspunsul lui Cornel Dinu pentru Adrian Mutu: „Du-te, mă, și culcă-te!”

„El m-a luat cu ‘Ce e, mă?’, cum se uită el, așa, puțin peste ochelari. Eram emoționat, i-am zis că vreau să joc. Cum i-am zis eu acolo, plin de emoții, plin de… îți dai seama, eram… ‘Ce e?‘, s-a uitat la mine. ‘Ce vrei, mă, să joci titular?’ Zic ‘da, că simt că pot’…

‘Pleacă, mă, de aici‘ sau nu știu ce mi-a zis el atunci. Și a doua zi am fost titular. Și am intrat titular și am dat bară.

(n.r. – de ce n-a simțit că ar putea fi titular) Nu eram titular, că abia ce ajunsesem la Dinamo. Era Dinamo, care era o echipă atunci, cu jucători care toți puteau să joace titulari la orice oră. Și eu nu eram titular… Altfel nu m-aș fi dus, dacă simțeam că sunt titular.

Și el (n.r. – Cornel Dinu) nu mi-a dat de înțeles că… ‘Da, mă, te bag‘. ‘Pleacă de aici, du-te și culcă-te! ‘… Și a doua zi m-a băgat. Am avut o evoluție bună. Am dat și bara din lovitură liberă.

Era să dau gol și cam așa am început eu să joc titular la Dinamo. Și peste ani mi-a spus că i-a plăcut tupeul ăsta, că nu s-a întâlnit cu niciun jucător care să vină la el, la vârsta mea și abia a venit la echipă”, a continuat Adrian Mutu.

Adrian Mutu, Steaua – Dinamo 1-1, bătaie generală, penalty ratat, gol marcat și o „corecție” de la Marius Lăcătuș

Dacă primul derby de România pentru Adrian Mutu s-a terminat fără goluri, 0-0, La capitolul goluri, câte unul de fiecare parte. Dar meciul va rămâne în anale pentru o bătaie generală încă din minutul 3. Ce s-a întâmplat atunci și de ce s-a trecut la pumni, povestește tot Adrian Mutu:

„Iar al doilea derby, ca să și încheiem că suntem pe final… Derby-ul celebru, cu 1-1 pe Ghencea.

Cu golul meu. Cu penalty. Cu bătaia generală din minutul 3. Cu Lăcătuș, care mi-a dat un cap… A venit de pe bancă, mi-a dat o căpățână, atunci. Un cap aici, în obraz, în față. Cu Hîldan, Dumnezeu să-l ierte, că ne-am bătut cu toți acolo, după faimosul aut…

, care-mi dă mie și eu direct… Ei s-au oprit, eu am dat pasă mai ușoară, ca să fiu sincer, către ‘Săgeată’, către Marius Nicolae. Iar Marius al nostru, care era tânăr atunci, s-a dus și a scos penalty. Și după penalty a ieșit bătaie generală. Am dat penalty, am dat ‘scăriță’, am dat bară. Au sărit aia în sus.

Și după aia am dat gol în minutul 7. După câteva minute, după trei-patru minute, am dat gol la o pasă, cred că a lui Petre, foarte bună. O combinație cu Lupescu, Vali Năstase, nu mai mi-aduc aminte. Petre, ceva de genul ăsta. Foarte frumoasă și am dat gol”

Adrian Mutu: „Când ajungi la Steaua sau la Dinamo, te transformi”

„M-am bucurat cum m-am bucurat la galerie, pentru că era rivalitate. Chiar dacă eu nu eram, să spun așa, nu simțeam așa Dinamo, cum simțea Cătălin Hîldan sau Florentin Petre. Sau Lupescu.

Dar când ajungi la o echipă de genul ăsta, în Capitală, fie ea Steaua sau Dinamo, practic te transformi în aia. Adică așa de puternic, e spiritul ăsta și energia asta, care ți le dau cluburile astea. Și îți dai seama că a fost un meci spectacol.

Cred că ne-a egalat Laurențiu Roșu. Cu câteva ocazii mari și o bara mea, și Marius Nicolae am avut niște ocazii. Un meci jucat pe o mocirlă, mi-aduc aminte, atunci nu mai făcea nimeni figuri că n-aveam teren bun…”, și-a încheiat Adrian Mutu povestirea.