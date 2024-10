a jucat un singur sezon în tricoul celor de la Dinamo București, dar fostul mare internațional român a simțit din plin intensitatea unui derby cu marea rivală Steaua. „Briliantul” a marcat un singur gol împotriva echipei roș-albastre, într-un meci nebun disputat pe Ghencea.

Adrian Mutu, amintiri fabuloase de la singurul gol marcat într-un Dinamo – Steaua: „L-am împins pe Dănciulescu și a venit Lăcătuș de mi-a dat un cap în tâmplă”

a au fost întotdeauna pline de tensiune, atât la nivelul tribunelor, cât și pe gazon. Pe vremuri, clinciurile din teren nu erau de cele mai multe ori sancționate, jocul fiind unul mai bărbătesc și mai liber.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu a descris la emisiunea DON MUTU singurul gol înscris de el în eternul derby, dar și cum a trăit meciul care s-a disputat pe stadionul Ghencea. Mutu a mai dezvăluit că a ratat atunci și o lovitură de la 11 metri, ba mai mult, a povestit și cum din cauza lui cele două echipe s-au luat la bătaie pe teren.

„Da, știu. Am dat scăriță și am dat bară transversală în minutul 3, înainte de asta, a fost și o bătaie generală pe teren, în Ghencea. Atunci mi-a dat Lăcătuș un cap în tâmplă, dar ceea ce e interesant e că Lăcătuș nu juca, era accidentat sau antrenor secund și el a venit de pe bancă. M-a și lovit. N-a luat niciun cartonaș, cred că i-au mai dat și o medalie ceva.

ADVERTISEMENT

De unde a plecat tot scandalul ăsta? Se știe Dinamo – Steaua, deja eram la Dinamo de câteva luni, anti-Steaua maxim. În minutul 2, o mocirlă pe Ghencea, unii se mai plâng de niște terenuri, plouase, avem noi o acțiune, cade nu mai știu cine pe jos și un jucător de la Steaua a dat mingea afară.

Normal, ca fairplay, trebuie să îi arunci mingea înapoi și să dea drumul la acțiune. Între timp ei când au dat mingea afară și așteptau doctorul să îl îngrijească, jucătorul accidentat s-a ridicat. Acum, rămânea faptul că trebuie să dăm mingea înapoi și eu îi zic lui Marius Niculae: ‘Mariuse, eu i-o cer lui Lupescu și mă fac că le-o dau lor și tu ai plecat, ți-o dau ție în gaură’.

ADVERTISEMENT

Se duce să bată Ionuț, i-am cerut mingea, toată lumea era pe loc, ei se așteptau să le dau mingea la portar, eu îi dau pasă lui ‘Săgeată’, scapă spre poartă, fault portarul si lovitură de la 11 metri, se declanșează războiul. Hîldan, Dănciulescu, care atunci era la Steaua, eu cu Dănciulescu aveam ce aveam atunci. Când eu m-am dus spre Dănciulescu și l-am împins, văd cum vine Lăcătuș și îmi dă o căpățână: ‘Zic bă tu ce faci aici? Tu trebuia să stai pe bancă’.

Penalty, nu s-a dat niciun roșu că înainte se juca bărbătesc, păi dacă era VAR atunci cred că jucam 3 la 3. Normal ar fi fost fairplay să ratez. Ce să ratez în derby? Păi dacă ai ocazia să dai gol, dai gol. Am pus mingea și am zis că portarul se aruncă 100% într-un colț. Era stadionul plin, atunci erau permise de toate, fumigene, bombe..Într-adevăr s-a aruncat în stânga lui, dar eu când am băgat piciorul sub ea, fiind și noroi, am băgat prea mult și am dat direct în bară”, a declarat Adrian Mutu la DON MUTU.

ADVERTISEMENT

Adrian Mutu: „Pe Ghencea eram inamicul numărul unu”

Fostul mare internațional român a povestit cum au reacționat suporterii Stelei când a ratat acea lovitură de la 11 metri, dar și cât de mult a fost el inamicul numărul 1 al suporterilor din Ghencea.

Eu eram supărat, suporterii săreau pe gard și ‘mi-au umplut frigiderul’ și am acumulat o frustrare în mine. După 4 minute, în minutul 7 am dat gol. Petre parcă a dat la poartă, respinge portarul și am venit prin alunecare și am băgat-o în poartă, m-am dus la galeria și m-am bucurat. Atunci pe Ghencea eram inamicul numărul unu.

Și după 17-18 ani când am jucat la echipa națională am simțit cât de mult mă ‘iubeau’. Cu toate că nu mai aveam treabă de aproape două decenii cu Dinamo”, a spus Mutu la DON MUTU.

Adrian Mutu, AMINTIRI FABULOASE de la SINGURUL GOL si PENALTY RATAT intr-un Steaua - Dinamo