Belgia nu le-a dat nicio șansă „tricolorilor” la EURO 2024, iar Adrian Mutu a analizat în detaliu prestația selecționatei lui Edi Iordănescu. „Briliantul” știe unde s-a făcut diferența la Koln, unde peste 20.000 de români i-au încurajat pe internaționalii noștri.

Adrian Mutu, analiză dură după România – Belgia 0-2 de la EURO 2024: „Am scăpat ieftin! Doku și De Bruyne au făcut ce au vrut!”

„Dracii roșii” au fost favoriți în partida cu România, iar acest detaliu s-a observat și pe dreptunghiul verde. Stanciu&co. nu s-au ridicat la nivelul belgienilor și astfel au înregistrat prima înfrângere la EURO 2024 la Koln.

Adrian Mutu a tras concluziile la FANATIK LA EURO după România – Belgia, scor 0-2. Fostul antrenor de la Rapid București și CFR Cluj spune că .

„Belgia a fost net superioară României, au început foarte tare meciul. În prima repriză ne-au dominat și au fost peste noi mai tot meciul. În repriza secundă, România a fost puțin mai aproape de ceea voiam și noi, dar a fost prea târziu.

Belgia nu a intrat așa de hotărâtă în repriza a doua, am început și noi să ieșim puțin din apărare și să avem puțin posesie pentru că în prima repriză doar am alergat după minge. Cred că diferența de valoare s-a văzut.

Tot timpul este loc de mai mult, dar când o echipă este mai puternică trebuie să te recunoști învins. Au început meciul în viteză, ne-au presat. Trebuie să acceptăm că au fost ma valoroși ca noi, nu neapărat am jucat slab”, a spus Adi Mutu.

„Nu am avut forță în ofensivă. De Bruyne era pe tot terenul”

„Nu am avut forță în ofensivă, în prima repriză nu am avut nicio ocazie. Au fost câteva situații, s-a văzut clar au jucători de mare valoare. Ne-au pus în dificultate pe benzi cu Doku și Lukebakio, Doku ne-a pus în mare dificultate pe partea dreaptă, puteam să mai primim gol.

Am ieșit bine cu 1-0 după prima repriză, în a doua repriză am început mai bine ca ei și am avut ocazii, chiar dacă nu au venit din niște faze pe care le-am lucrat noi, ci din niște erori mari ale belgienilor. Atât Man, cât și Alibec au avut ocazii importante.

De Bruyne era pe tot terenul, intra atât în mijloc, cât și în benzi. Pe benzi au fost foarte, foarte puternici în duelurile unu la unu. O echipă bună, au dezvoltat fazele de atac chiar dacă jucau cu o linie de patru.

L-am auzit și pe Șumi când spunea Mihăilă trebuia să iasă în fundașii centrali, așa ar fi trebuit pentru că se transforma într-o linie de trei fundași pe faza ofensivă. Unu la unu s-a aplatizat formația noastră, au câștigat un om la mijloc și au câștigat posesia”, a mai spus „Briliantul”.

Adi Mutu, explicații pentru evoluția slabă a lui Nicușor Bancu: „Mihăilă nu l-a putut ajuta foarte mult”

„ , Mihăilă nu l-a putut ajuta foarte mult pentru că Timothy Castagne intra când în mijloc, când în bandă. Și Lukebakio intra în mijloc, dar dacă îl vedea că intra în mijloc făcea învăluirea pe bandă Castagne, iar când stătea larg intra el în mijloc și îți băga oamenii între linii.

Ne obligau să îi marcăm și bineînțeles că mijlocașii lor erau liberi mai tot timpul. Pe partea cealaltă îl lăsau pe Doku unu la unu, singurul care intra între linii pe partea lui era De Bruyne, care venea și îl ajuta pe Doku.

Era foarte greu, îl obliga și pe Drăgușin să vină în bandă și îl lăsa pe Lukaku unu la unu cu Burcă. În prima repriză nu am avut nicio șansă, s-a văzut clar superioritatea lor și nu puteam face nimic. Poate trebuia să fim mai compacți, mai agresivi pe purtătorul de minge pentru a rezolva situația.

Echipa trebuie să facă mișcarea de translație după o parte pe alta și să se apere în zonă, nu om la om. Bancu nu a avut nicio șansă. Nu mi s-a părut că a făcut un meci foarte prost, nu cred că a jucat slab. Eu cred că a făcut tot ce a putut într-o partitură tactică care nu l-a avantajat.

Dacă ai doi oameni tot timpul și aștepți să te ajute extrema… Mihăilă făcea câte 80 de metri să ajungă și în față, probabil de asta nici nu am contat pe faza ofensivă în prima repriză. Nu pot să spun că Stanciu a fost invizibil, dar nici în comentarii nu am auzit de el, doar a alergat”, a declarat Mutu.

Cum a văzut duelul dintre Drăgușin și Lukaku: „L-a dominat fizic”

„I-a fost foarte greu, nu reușeam să ieșim pentru că ne anticipau fundașii centrali când făceam două pase înainte. Noi îl avem doar pe Drăguș în față, iar Faes și Vertonghen au fost foarte buni, era greu să ieșim.

Lukaku i-a dominat fizic pe Drăgușin și Burcă, dar el domină majoritatea fundașilor centrali. L-am văzut foarte altruist în general, se vedea că îl căutau cu minge în careu. La golul lui De Bruyne cred că a fost o mică neatenție a lui Drăgușin, pentru că pe o minge deviată probabil putea să își iasă puțină adâncime sau să iasă la offside.

Niță a scos niște șuturi incredibile, este un portar de calitate care ne-a obișnuit cu astfel de intervenții. Mihăilă este un jucător mai bun pe contraatac decât Florinel Coman, are viteză mai mare și probabil asta l-a făcut pe selecționer să îl prefere pe Mihăilă.

Important e ce sarcini au, dacă și Coman era în teren și trebuia să vină lângă Bancu probabil era aceeași treabă. Poate am deviat puțin de la realitate, deoarece au pierdut cu Slovacia și noi am învins categoric Ucraina”, a încheiat Adi Mutu.

