FCSB nu a reușit calificarea în play-off-ul Ligii Campionilor cu Sparta Praga și astfel a retrogradat în Europa League. Adi Mutu a analizat prestația „roș-albaștrilor” în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mutu, analiză la sânge după FCSB – Sparta Praga 2-3. „Nu au atacant. S-a greșit echipa”. Jucătorul pe care îl vede titular

Adi Mutu este de acord cu . „Briliantul” este de părere că fotbalistul trecut pe la UTA Arad nu poate juca vârf, poziție pe care „roș-albaștrii” nu au foarte multe soluții.

ADVERTISEMENT

„Briliantul” a mai spus și că primul „11” din – Sparta Praga, scor 2-3, a fost greșit. Tehnicianul român ar fi mers pe mâna fotbaliștilor care au început din primul minut și în confruntarea tur din Liga Campionilor.

„Miculescu nu e atacant, îl văd mai mult în bandă. Știam asta, nu este o noutate, FCSB nu are atacant. A fost un joc pe care l-am distrus în prima repriză printr-o prestație slabă. După jocul din Cehia eram curios să văd abordarea FCSB-ului la acest meci și ce se va întâmpla dacă se vor deschide.

ADVERTISEMENT

Acest lucru s-a văzut, pentru că în prima repriză au încercat să preseze și s-au trezit prinși între cele două faze. Nici nu făceau pressing foarte bine, nici nu s-au apărat foarte bine și le-au dat spații, Sparta a avut niște contraatacuri incredibile în primele 35 de minute.

Prima repriză ne-a costat în economia meciului, s-a văzut, chiar dacă am făcut o repriză secundă bună pe un fond de pasivitate al Spartei. Au jucat un fotbal urât din punct de vedere tehnico-tactic, nu am înțeles această pasivitate cu care au intrat în repriza secundă”, a spus Adi Mutu.

ADVERTISEMENT

Adi Mutu îl vede titular pe Edjouma: „Are un plus de fantezie”

„Probabil au vrut să țină de scor, știau că dacă primesc un gol în primele minute ale reprizei se vor schimba lucrurile. Am dat un gol, dar nu au reușit să îl dăm și pe al doilea foarte repede și asta s-a văzut. Cred că s-a calificat echipa mai bună.

Este o echipă care are o forță incredibilă, au și jucători de execuție, dar și lacune. A fost o lipsă de organizare în prima repriză la FCSB, s-a văzut prin distanțele mari dintre compartimente și spațiile pe care le aveau cei de la Sparta.

ADVERTISEMENT

În repriza a doua lucrurile au stat diferit, FCSB nu avea nimic de pierdut, s-a avântat peste ei și a făcut un joc bun. Olaru s-a trezit și el în repriza a doua și a făcut un joc extraordinar, băieții au intrat bine la pauză.

Edjouma este un jucător care are un plus de fantezie și tehnică față de Șut și Lixandru, care sunt mijlocași liniari, foarte defensivi, cu care nu poți să construiești. Unul dintre ei ar putea să fie la mijlocul terenului, să dea o siguranță defensivei.

Îmi aduc aminte că Edjouma a fost decisiv pentru FCSB în multe meciuri înainte să plece în Italia. Cei doi nu cred că au 10 goluri în ultimele campionate. Ai un plus cu el la fazele fixe, primul gol mi s-a părut un gol ușor primit de FCSB.

Edjouma aduce un plus în defensivă, dar și pe ofensivă. Cred că ar merita această șansă, este un jucător care are o calitate în plus față de cei doi. Cu siguranță s-a greșit echipa. Aș fi mers pe aceeași formulă, așa cum spunea și Gigi Becali.

Spunem lucrul ăsta pentru că am văzut o primă repriză foarte slabă, dar este un fapt. Băieții care au intrat în repriza a doua au jucat bine, poate mai puțin Baba Alhassan. Baba Alhassan juca în Liga 2 în urmă cu patru ani, în urmă cu doi ani juca la o echipă care se lupta la salvarea de la retrogradare, iar acum se bate la play-off-ul Champions League”, a declarat tehnicianul.

“FCSB NU ARE ATACANT!” Adrian Mutu si Marius Sumudica, VERDICT DUR pentru Gigi Becali