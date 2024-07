Adi Mutu i-a analizat pe „roș-albaștri” în detaliu la FANATIK SUPERLIGA după FCSB – Maccabi Tel Aviv, scor 1-1. Alexandru Musi l-a dat pe spate pe „Briliant”, care îi prevede o carieră reușită tânărului fotbalist din Capitală.

Adrian Mutu, analiza post cu post de la FCSB! Pe cine a lăudat și care au fost jucătorii criticați: „De el îmi place mult, are tupeu”

, așa cum se aștepta Gigi Becali după ce a reușit transferul atacantului de la U Cluj. Adi Mutu spune că fostul vârf din Ștefan cel Mare este un vârf obișnuit, nu un super-atacant.

Adi Mutu a vorbit și despre Marius Ștefănescu, fotbalistul care se anunță o mare promisiune „roș-albaștrilor”. Tehnicianul spune că transferul de la Sepsi la este testul carierei pentru extrema dreaptă.

„Popa e un atacant normal, nu e sub nivel, dar nu e nici un super-atacant. Eu cred că o echipă de genul FCSB are nevoie de un super-atacant, probabil un Louis Munteanu. Ar fi un mare plus pentru FCSB. Eu cred că Miculescu poate să joace al doilea vârf sau extremă dreapta.

Nu îl văd număr 9, deși a avut meciuri când s-a descurcat foarte bine. Valoarea jucătorilor nu o vezi în provincie, la o echipă liniștită, care are stabilitate din toate punctele de vedere. La nivel uman și emoțional lucrurile sunt clare și corect făcute, presiunea nu este chiar atât de mare.

Nu a jucat niciodată pentru calificări în Champions League, acum a venit la FCSB unde în afară de publicul mult mai numeros și presiunea rezultatului mai e și presiunea patronului. Așa se vede din ce material ești făcut și ce valoare ai”, a spus Mutu.

Alex Musi, noua senzație de la FCSB: „Va fi un mare jucător”

„Valoarea nu e doar talentul, ci și calitățile psihologice pe care le are un jucător. De Musi îmi place mult, are tupeu, o tehnică deosebită. Un lucru foarte important pentru un jucător este acest tupeu pe care îl are Musi.

Nu are o continuitate în joc, are momente când dispare. Dacă Musi continuă să crească și își dezvoltă puțin continuitatea în joc va fi un mare jucător, e deja un mare talent. Îmi place cum a crescut Musi, eu l-am văzut și la Petrolul când antrenam CFR.

A crescut în forță și viteză față de momentul în care a debutat la FCSB. Era mai firav, se vedea că venea de la juniori. Împrumutul ăsta i-a făcut foarte bine, mă bucură cum a absorbit acest împrumut la Petrolul.

Nu l-a luat ca pe o pedeapsă, l-a folosit în avantajul lui. Bravo lui și familiei lui, care l-a îndrumat bine”, a mai spus Mutu la FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

