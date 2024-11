Adrian Mutu, analiză tăioasă a lui Boupendza și N’Jie de la Rapid: „E puțin în urmă. E și conflictual”. Avertismentul fostului atacant: „Vor avea mari dificultăți”

Chiar dacă a avut o serie de 3 victorii la rând, Rapidul nu reușește încă să intre în Top 6, care să-i asigure participarea în play-off-ul actualei ediții de SuperLiga. Iar unul dintre motive ar putea fi și care nu au rupt gura târgului până acum, după cum observă și Adrian Mutu.

Aduși cu mare tam-tam în Giulești și încă nu au reușit să demonstreze că au meritat efortul financiar care s-a făcut pentru transferul lor. Poate că adaptarea a fost mai grea, poate de vină e și faptul că, la prima vedere, cert e că timpul nu prea mai are răbdare cu ei.

Situația celor doi jucători și cauzele evoluției lor mai puțin reușite au fost analizate și de Adrian Mutu la podcastul care poate fi urmărit LIVE numai pe site-ul FANATIK.RO în fiecare joi, de la ora 10:30.

„Fă-mi și mie o caracterizare, că deja au trecut două luni, pentru Boupendza și N’Jie, transferuri făcute cu mare tam-tam în România”, a deschis discuția moderatorul Horia Ivanovici cu invitatul său permanent.

„Boupendza arată că are ceva calități, îi lipsește golul în momentul acesta. Lipsa de meciuri din ultimul timp își spune cuvântul. În sensul că nu a avut foarte multă continuitate în jocuri. El are forță, are niște mișcări interesante, îmi place de el, dar nu marchează așa cum s-ar fi așteptat.

N’Jie a arătat foarte puțin, cu toate că are calități. Mi se pare că e în urmă față de Boupendza, oferă prea puțin în momentul de față. Acum nici nu știu ce-i cere Șumudică, el poate să ne spună mai multe. Din exterior, cu toții ne-am fi așteptat la mai mult de la N’Jie. L-am văzut că e și puțin conflictual, probabil și el trece printr-un moment mai greu, s-ar fi așteptat să-i fie mai ușor în România. De fapt, mulți care au venit aici s-au așteptat să fie ușor și nu au reușit să dea satisfacție.

În România nu e un campionat ușor, e un campionat înșelător, dacă tu crezi că vii aici și găsești nivel cum e în San Marino sau în Luxemburg te înșeli. Ca dovadă ce facem noi și prin cupele europene sau în ultimul timp la echipa națională. Poate și N’Jie a crezut că e un campionat mai ușor, a văzut că nu e așa și a avut o surpriză mare. Iar acum probabil e în dificultate și nu știe ce să facă.

Amândoi au dat puțin până acum, te așteptai să marcheze mult mai multe goluri. Ceea ce lipsește la Rapid, ca să aibă continuitate în rezultate și să treacă de locul ăla 8, să intre în play-off, sunt golurile. Au avut meciuri când nu au luat gol, dar au dat prea puține. Și au marcat alt gen de jucători, cum e Pașcanu…

Am spus-o și o repet… Rapidul dacă nu-și găsește repede un atacant sau dacă Boupendza nu devine un atacant de peste zece goluri va avea mari dificultăți anul acesta. E valabil acest lucru și pentru Universitatea Craiova. Rapidul e în întârziere cu golurile, Universitatea Craiova ne dă palpitații mari, cu reprize diametral opuse, nu reușește să-și găsească o cadență”, a spus Adrian Mutu la podcastul DON MUTU, care poate fi urmărit și în premieră pe canalul de YouTube Fanatik și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici în fiecare joi, de la ora 10:30.

Adrian Mutu, ANALIZA DURA a lui Boupendza si NJie de la Rapid!