Adrian Mutu, apariție de senzație la Arad! De ce a fost așteptat „Briliantul” cu un tort gigant. Video

Adrian Mutu, prezență specială la Arad, la un eveniment la care au participat și fotbaliștii de la UTA, dar și antrenorul Adrian Mihalcea
Bogdan Cioara
28.11.2025 | 19:00
Adrian Mutu aparitie de senzatie la Arad De ce a fost asteptat Briliantul cu un tort gigant Video
Adrian Mutu, prezent la un eveniment la Arad. Foto: Fanatik
Adrian Mutu a fost așteptat cu un tort gigant la inaugurarea unui hypermarket din Arad. De la eveniment nu au lipsit jucătorii de la UTA. Aceștia au fost asaltați de doritorii de autografe la deschiderea complexului comercial care este noul partener al arădenilor.

Mutu, vedeta zilei la Arad

Tortul a fost împărțit oamenilor care au venit la deschiderea noului complex comercial. Aceștia au paralizat traficul în jumătate de oraș. Cele 1.400 de locuri de parcare nu au fost suficiente, iar multe mașini au parcat pe câmpul alăturat.

Deși Adrian Mutu, supranumit „Briliantul”, și luptătorul Cătălin Moroșanu au fost vedetele zilei, cea mai mare atenție au avut-o jucătorii echipei UTA. Pentru fanii „Bătrânei Doamne” orice vedetă pălește în fața propriilor idoli. Iar dragostea și atașamentul suporterilor a fost la cote maxime pentru jucătorii antrenați de Adrian Mihalcea.

„Textiliștii”, escortați de poliție

Autocarul echipei UTA a fost escortat de un echipaj de poliție pentru a-și face loc prin mulțime. Arădenii i-au întâmpinat cu entuziasm pe jucătorii ,,Bătrânei Doamne”. Antrenorul Adrian Mihalcea și căpitanul Alexandru Benga au fost campioni la autografe.

Din lot nu a lipsit Richard Odada, care a fost în sfârșit legitimat de arădeni înaintea disputei de la Sibiu, cu FC Hermannstadt din Superliga, care va avea loc duminică, de la ora 15. Transferul lui Odada a însemnat o adevărată telenovelă și s-a întins pe durata a două luni

La Cocoș este noul sponsor al arădenilor. După Petrolul Ploiești și FC Argeș, UTA este a treia echipă din primul eșalon sponsorizată de acest trust. Parteneriatul cu retailerul La Cocoș vine cum nu se poate mai bine pentru echipa fanion din urbea de pe Mureș.

UTA este în concordat preventiv, va trebui să plătească datorii la ANAF de 3,5 milioane de euro în următorii trei ani, iar timp de patru sezoane nu are drept de participare în cupele europene.

Adrian Mutu, prezență specială la Arad

Bogdan Cioara
Bogdan Cioara
A debutat în presă la ziarul Observator arădean, în anul 2001. A continuat la ProSport, Evenimentul Zilei, Fotbal Vest, Libertatea, Gazeta Sporturilor. Are trei cărți scrise până acum, toate despre istoria „Bătrânei Doamne” a fotbalului românesc, UTA.
Parteneri
