Adrian Mutu, aproape de revenirea în Italia! “Briliantul” rupe tăcerea: “Sunt în discuții cu două echipe! Succesul lui Chivu ne ajută pe toți”

Adrian Mutu, în prezent liber de contract, a dezvăluit faptul că este aproape de a reveni pe banca tehnică. Acesta spune că este în discuții cu două cluburi.
Adrian Baciu
05.05.2026 | 13:15
Adrian Mutu, 47 de ani, nu a mai antrenat pe nimeni după aventura din 2025 de pe banca celor de la Petrolul Ploiești. Marți, 5 mai 2026, în direct la FANATIK SUPERLIGA, ”Briliantul” a vorbit despre viitorul său. Ce șanse sunt ca tehnicianul să revină în iarbă din sezonul viitor și de unde are deja două oferte.

Când revine Adrian Mutu pe banca tehnică. “Briliantul” este în discuții cu două echipe din Italia

Adrian Mutu a avut o carieră de excepție ca fotbalist. În special în Serie A, acesta a adunat aproape 300 de meciuri, marcând peste 100 de goluri. După ce a pus ghetele în cui, ”Briliantul” a rămas în fotbal și a preluat meseria de antrenor. Deocamdată, rezultatele sale importante întârzie să apară. Anul 2026 îi poate aduce acestuia noi provocări.

La începutul lunii mai, FANATIK a dezvăluit în exclusivitate informația conform căreia Adrian Mutu ar fi pe lista scurtă a oficialilor de la Pisa, club aflat pe ultimul loc în Serie A, cu 4 etape înainte de final, la 11 puncte de salvare. Mai mult ca sigur, această echipă va juca în al doilea eșalon din stagiunea viitoare în Italia.

Marți, 5 mai, într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA, Adi Mutu a fost întrebat despre aceste zvonuri. ”Ca să răspund, fără să dezvolt, ceea ce pot să spun este că sunt în discuții nu cu Pisa, cu alte două echipe din talia. Dar sunt discuții, fără a fi înaintate niște oferte concrete. Urmează ca în perioada următoare să mă întâlnesc cu cine trebuie pentru a discuta mai în detaliu. Acum se termină campionatele din lume și bineînțeles că directorii sportivi ale cluburilor se gândesc la sezonul viitor și vor să-l pregătească”, spune tânărul antrenor.

Adi Mutu: ”Nu aș avea nicio problemă să preiau o echipă de Serie B”

Adrian Mutu a mai spus că ofertele vin de la echipe de Serie B. ”Briliantul” admite că nu are nicio problemă să lucreze într-o ligă secundă precum este cea a Italiei, unde nivelul este unul foarte ridicat.

”(n.r. Sunt echipe de prima ligă) Nu. Deocamdată sunt tatonări, schimburi de idei, alte lucruri. Toată lumea vrea să asculte filosofia unui antrenor, bazată pe realitatea unde te duci. (n.r. Nu ai nicio problemă să preiei o echipă de ligă secundă?) Nu. Normal că nu. Cred că niciun antrenor român nu ar avea o problemă. În Italia, lucrurile se fac diferit”, mai explică Mutu.

Ce spune Adi Mutu de performanța lui Cristi Chivu și rolul ei în dezvoltarea altor antrenori români

În opinia lui Adi Mutu, ceea ce a realizat Cristi Chivu pe banca lui Inter îi ajută și pe ceilalți antrenori români. ”Normal. 100%. Faptul că Cristi este campion în Italia ne ajută pe noi toți. Eu am mai spus-o. Ne-ar fi ajutat și dacă nu câștiga.

Dar așa, făcând-o, la prima lui experiență la o echipă puternic, ne ajută. Ridică stima foarte mult pentru antrenorii români. Eu cred că antrenorul român e capabil. Cristi aduce acum punctaj în favoarea noastră”.

