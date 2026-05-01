Adrian Mutu, aproape de revenirea în Italia! E favorit să preia un club din Serie A. Exclusiv

Adi Mutu (47 ani) poate da o adevărată lovitură. Antrenorul român este pe lista scurtă a celor de la Pisa, care evoluează în Serie A și care este un club de tradiție al Italiei. „Briliantul” poate reveni pe banca tehnică. Cel mai cunoscut impresar din țara noastră, Giovanni Becali, a comentat informația dezvăluită în exclusivitate de FANATIK în emisiunea Giovanni Show.

FANATIK a aflat în exclusivitate că Adrian Mutu este unul dintre antrenorii de pe lista scurtă a oficialilor de la Pisa. Echipa din Serie A este pe ultimul loc cu 4 etape înainte de final, la 11 puncte de salvare, și cel mai probabil va juca în al doilea eșalon din stagiunea viitoare. Totuși, conducerea încearcă să construiască un proiect de viitor.

, iar conducerea clubului se interesează atent de situația sa. Conform informațiilor obținute de FANATIK, „Briliantul” este unul dintre favoriți și ar putea, pentru prima oară, să antreneze o echipă Italia. În vârstă de 47 de ani, Adrian Mutu este liber de contract din 17 martie 2025, după despărțirea de Petrolul Ploiești.

Ce spune Giovanni Becali despre posibilitatea ca Adi Mutu să ajungă antrenor la Pisa

Giovanni Becali a vorbit despre acest subiect. vede scenariul Adi Mutu antrenor la Pisa ca fiind unul foarte posibil. Antrenorul este foarte bine văzut în spațiul din Italia, iar o astfel de mutare i-ar aduce numai beneficii în carieră.

„Nu am vorbit de mult timp cu el. La Pisa patron este un american. Acolo am făcut Pisa romeno cu Moruțan, Marius Marin. L-aș vedea. Serie B e un campionat foarte greu. Como îl avea pe Fabregas jucător-antrenor în Serie B și acum e aproape de Champions League. Salariile la Pisa sunt bune, iei 500.000 de euro net. Sunt echipe unde un antrenor ia jumătate de milion de euro. E o perspectivă de a te lansa”, a declarat agentul FIFA în direct și în exclusivitate la Giovanni Show.

