Adrian Mutu, aproape de revenirea în Superliga: „E un risc, dar asta e cariera antrenorilor”

Adrian Mutu nu a mai antrenat din primăvara acestui an, unde a bifat o scurtă experiență la CFR Cluj. De numele „Briliantului” au fost legate zvonuri conform cărora ar urma să preia Hermannstadt. Fostul mare atacant român și-a lămurit situația la podcastul „DON MUTU”.

Adrian Mutu, aproape de revenirea în Superliga

După o carieră răsunătoare de jucător, Adrian Mutu este în prezent antrenor. După mai multe aventuri pe băncile tehnice ale unor cluburi din România, „Briliantul” ar putea să adauge o nouă echipă în CV-ul său.

În direct la „DON MUTU”, fostul mare atacant român a precizat care este situația sa în legătură cu negocierile cu cei de la Hermannstadt, echipa cu un parcurs recent dezamăgitor în Superliga, și unde tehnicianul Marius Măldărășanu ar putea pleca.

„Este un risc, dar aceasta este cariera noastră a antrenorilor”

„Nu am vorbit cu cei de la Hermannstadt. Probabil a apărut că ei sunt în discuții cu Daniel Nicolae, cu care eu am lucrat foarte bine… probabil de aceea. Nu neg faptul că, dacă acum 2, 3 luni am spus nu… probabil dacă Nicolae s-ar duce acolo ceva, ceva se întâmplă în bine.

Atunci aș putea să mă gândesc pentru că, dacă lucrurile se schimbă în bine, de ce nu? Aici este o chestie de stabilitate. Este un risc, dar aceasta este cariera noastră a antrenorilor.

„Din iarnă aș prelua!”

Este o echipă care a stat la mijlocul clasamentului, a bătut la ușile play-off-ului.Și la CFR Cluj era riscul pentru că acolo tot timpul trebuie luat campionatul… Dacă te uiți pe partea pozitivă, în cariera de antrenor trebuie să își asumi și astfel de riscuri.

Nu joacă rău, am văzut și meciul cu Rapid. Cred că lucrurile ar fi stat diferit dacă nu rămâneau în 10. Din iarnă aș prelua, vorbesc în general, orice echipă”, a spus Adrian Mutu la podcastul „DON MUTU”.

Concluziile lui Marius Măldărășanu după eșecul cu Rapid

, după ce sibienii au evoluat în 10 oameni după eliminarea lui Selimovic. „Când o să plec o să auziți, o să aflați, o să existe o discuție.

Totul se poate rezolva printr-un dialog, nu prin presă. O să discutăm, dacă asta se decide. Se vorbește de clauză, se vorbește și la alte echipe de clauză. Mereu se ajunge la o înțelegere”, a spus Măldărășanu după Rapid – Hermannstadt 1-0.

