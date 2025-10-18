Sport

Adrian Mutu, aproape de revenirea în SuperLiga! Se luptă cu un italian faimos pentru postul de antrenor. Exclusiv

Cine sunt cei doi antrenori aflați în cursă pentru un loc pe banca unei echipe de playoff!? Adrian Mutu, fostul mare atacant român, se bate cu un tehnician cu nume din Italia.
Alex Bodnariu, Cristi Coste
19.10.2025 | 00:45
Doi foști antrenori de la Rapid se bat pentru un loc pe banca unei echipe din Superliga

Universitatea Cluj a rămas fără antrenor după demisia lui Ioan Ovidiu Sabău. Acum, conducerea clubului trebuie să-i găsească rapid un înlocuitor. FANATIK a aflat care sunt cei doi tehnicieni aflați în cursă pentru postul de principal al „șepcilor roșii”.

Cine vine în locul lui Neluțu Sabău la U Cluj! Doi antrenori se bat pentru post

S-a încheiat o adevărată eră la U Cluj. Ioan Ovidiu Sabău a preluat echipa ardeleană în anul 2023 și a dus-o până în cupele europene. Lucrurile nu au mai funcționat însă în acest sezon, iar tehnicianul a decis să facă un pas în spate. El și-a prezentat demisia după eșecul în fața liderului FC Botoșani.

Conducerea clubului a reacționat imediat. FANATIK a aflat că în cursa pentru postul de antrenor principal al echipei de pe Cluj Arena au rămas doi tehnicieni cu experiență. Un detaliu interesant este că ambii au pregătit în trecut rivalele Rapid și CFR Cluj.

Adi Mutu și Cristiano Bergodi, pe lista celor de la U Cluj!

Este vorba despre Adrian Mutu și Cristiano Bergodi. Cei doi antrenori sunt liberi de contract, iar în urma negocierilor care vor avea loc în zilele următoare se va lua o decizie finală.

FANATIK a scris încă de pe 5 octombrie despre varianta Cristiano Bergodi la U Cluj. Se vorbea încă de atunci despre demisia lui „Neluțu” Sabău, iar italianul era văzut cu prima șansă la preluarea postului. Tehnicianul e liber de contract de mai bine de un an, ultima oară antrenând la Rapid.

Adi Mutu, gata de revenirea în Superliga!

Adrian Mutu e celălalt antrenor aflat pe lista ardelenilor. Fostul mare atacant român a stat ultima oară pe banca celor de la Petrolul Ploiești, însă, la fel ca Bergodi, a pregătit CFR Cluj, rivala locală a șepcilor roșii.

Rămâne acum de văzut ce vor alege șefii de la U Cluj. Echipa traversează o perioadă complicată și e nevoie de o viziune proaspătă pentru a reuși calificarea în play-off-ul Superligii României. Jucătorii au declarat, la rândul lor, că nu sunt mulțumiți de acest start de sezon.

Cum arată clasamentul în Superliga României

Clasament SuperLiga, Foto Captuă Flashscore
  • 37 de victorii, 29 de remize și 29 de înfrângeri a obținut Ioan Ovidiu Sabău la U Cluj
  • Petrolul Ploiești este ultima echipă antrenată de Adrian Mutu
