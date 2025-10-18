Adrian Mutu, aproape de revenirea în SuperLiga! Se luptă cu un italian faimos pentru postul de antrenor. Exclusiv

Universitatea Cluj a rămas fără antrenor după demisia lui Ioan Ovidiu Sabău. Acum, conducerea clubului trebuie să-i găsească rapid un înlocuitor. FANATIK a aflat care sunt cei doi tehnicieni aflați în cursă pentru postul de principal al „șepcilor roșii”.
S-a încheiat o adevărată eră la U Cluj. Ioan Ovidiu Sabău a preluat echipa ardeleană în anul 2023 și a dus-o până în cupele europene. Lucrurile nu au mai funcționat însă în acest sezon, iar tehnicianul a decis să facă un pas în spate. El și-a prezentat demisia după eșecul în fața liderului FC Botoșani.
Conducerea clubului a reacționat imediat. FANATIK a aflat că în cursa pentru postul de antrenor principal al echipei de pe Cluj Arena au rămas doi tehnicieni cu experiență. Un detaliu interesant este că ambii au pregătit în trecut rivalele Rapid și CFR Cluj.
Este vorba despre Adrian Mutu și Cristiano Bergodi. Cei doi antrenori sunt liberi de contract, iar în urma negocierilor care vor avea loc în zilele următoare se va lua o decizie finală.
FANATIK a scris încă de pe 5 octombrie despre varianta Cristiano Bergodi la U Cluj. Se vorbea încă de atunci despre demisia lui „Neluțu” Sabău, iar italianul era văzut cu prima șansă la preluarea postului. Tehnicianul e liber de contract de mai bine de un an, ultima oară antrenând la Rapid.
Adrian Mutu e celălalt antrenor aflat pe lista ardelenilor. Fostul mare atacant român a stat ultima oară pe banca celor de la Petrolul Ploiești, însă, la fel ca Bergodi, a pregătit CFR Cluj, rivala locală a șepcilor roșii.
Rămâne acum de văzut ce vor alege șefii de la U Cluj. Echipa traversează o perioadă complicată și e nevoie de o viziune proaspătă pentru a reuși calificarea în play-off-ul Superligii României. Jucătorii au declarat, la rândul lor, că nu sunt mulțumiți de acest start de sezon.