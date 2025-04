Adrian Mutu, atacat de antrenorul cu licență Pro de la Petrolul: „Îmi asum ceea ce spun”

Petrolul Ploiești a ajuns luni la patru meciuri consecutive fără eșec în play-out. Gruparea antrenată de Mehmet Topal , după 2-1 cu Sepsi OSK.

Ciprian Panait, săgeți către Adrian Mutu după Petrolul – Gloria Buzău 4-0

Adus la Ploiești pentru a califica echipa în play-off, Adrian Mutu a rezistat doar zece meciuri pe banca Petrolului, având trei victorii, trei rezultate de egalitate și cinci înfrângeri. Echipa a ratat obiectivul, iar acum luptă în play-out.

, iar prahovenii i-au întărit turcului staff-ul tehnic prin . Imediat după terminarea meciului cu Gloria Buzău, noul om din staff-ul tehnic al echipei, deținător al licenței Pro, a vorbit despre meci.

Mai mult decât atât, Panait l-a criticat indirect pe Adrian Mutu și consideră că echipa ar fi trebuit să fie fără probleme în play-off în acest sezon.

„O performanță deosebită pentru Petrolul Ploiești, iar meritul este al antrenorului, al jucătorilor, tuturor din acest club. Totuși, trebuie să ținem cont că am jucat cu o echipă care nu mai are nicio șansă în a se salva de la retrogradare.

Diferența din punct de vedere tactic, din punct de vedere a valorii a fost net în favoarea noastră. Diferența a fost făcută de nivelul net superior al celor doi mijlocași ai noștri, Keyta și Tommi (n.r. – Tommi Jyry). Iar când cei de la Buzău au făcut prima schimbare, au pierdut total controlul jocului la mijlocul terenului. A fost un meci ușor pentru noi”.

Ciprian Panait: „Am urmărit echipele din play-off, dar nu spun mai multe”

„Se întâmplă, sunt greșeli care apar la toți jucătorii. Gicu face parte dintr-un mecanism care merge foarte bine. Petrolul nu are însă lot de locul 7, are lot de play-off. Îmi asum ceea ce spun, am urmărit echipele din play-off, dar nu spun mai multe.

Am revenit în țară de trei săptămâni și am urmărit mai mult echipele din play-off. Petrolul trebuia să fie în play-off, avem un lot solid, un grup foarte sănătos, care ar fi permis ca echipa să fie în play-off”, a declarat Ciprian Panait, potrivit .