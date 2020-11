Adrian Mutu, atenționare pentru tricolori înaintea meciului cu Danemarca: ”Trebuie să fim aproape perfecţi”. Video

Selecționerul echipei naționale de tineret a României, Adrian Mutu, i-a atenționat pe tricolori înaintea meciului decisiv cu Danemarca, care ne poate califica pentru a doua oară la rând la un turneu final de Campionat European.

Mutu a chemat nu mai puțin de șase jucători care au fost în lot și la Euro 2019, în timp ce danezii mai au doar trei jucători în lot, omogenitatea fiind atuul principal al tricolorilor mici în partida de marți seară.

România joacă un nou meci decisiv împotriva Danemarcei pentru calificarea la un turneu final al unei competiții majore. Ne-am mai întâlnit până acum cu nordicii în această ipostază de trei ori, iar bilanțul ne este favorabil, cu 2-1.

Tricolorii atenționați de Adrian Mutu înaintea partidei cu Danemarca

”Fiind un meci de calificare, l-aş compara tot cu un Danemarca – România de acum, cred, 17 ani, pe care l-am jucat la Copenhaga. Din păcate pentru noi, acel meci s-a terminat 2-2, am primit ultimul gol în ultimele secunde ale meciului, pierzând în acelaşi timp şi calificarea. Sper ca mâine să obţinem calificarea şi să mergem la Campionatul European”, a declarat selecționerul naționalei de tineret.

”În aceste zile m-am concentrat foarte mult pe jocul echipei noastre. Ştim adversarii, ştim cât sunt de puternici, ştim că sunt o echipă bună, de aceea ne-am concentrat foarte mult pe jocul nostru, să fie cât mai bun, pentru că avem nevoie de victorie şi trebuie să fim aproape perfecţi”, a fost atenționarea lui Adrian Mutu pentru tricolori înaintea meciului cu Danemarca.

”Nu-mi pregătesc discursurile din vestiar, sunt vorbe care îmi vin atunci, pe moment, intru între băieţi şi spun ceea ce simt. Da, este cel mai important meci din cariera de antrenor, chiar dacă am mai jucat un meci de baraj, la Voluntari, miza fiind rămânerea în Liga I, un meci cu o miză foarte mare şi cu o greutate importantă pentru un antrenor”, a mai spus Mutu la conferința de presă.

”Dar la nivel naţional sper să aduc o bucurie suporterilor echipei naţionale under 21. Ca jucător, nu am avut emoţii înaintea acestor meciuri cu miză, dar întotdeauna am fost foarte concentrat, întotdeauna mi-am analizat adversarul direct, eram focalizat pe evoluţiile mele”, a continuat el.

”Ianis Hagi a venit cu atitudinea corectă”

”Este important ca băieţii să arate atitudine, pentru că ştiu ce au de făcut pe teren, din punct de vedere tactic, le-am explicat foarte clar, au fost foarte atenţi şi au lucrat foarte bine în această săptămână. Echipa naţională mare are prioritate, iar când Mirel mi-a spus că are nevoie de Man, lucrurile au fost deja clare.

Nu ştiu dacă Rădoi i-a încurajat personal pe jucători, dar pe mine m-a încurajat. Nu ştiu dacă a vorbit cu băieţii. Ianis Hagi este un jucător superprofesionist, nu am nimic ce să-i reproşez băiatului din punctul acesta de vedere, a venit cu atitudinea corectă.

S-a antrenat foarte bine, cred că presiunea pe care o are el în general asupra lui nu ar trebuie să o simtă sau să-i dea o mare importanţă, pentru că nu joacă doar el. Ianis Hagi face parte dintr-o echipă, important pentru el este să se bucure de fotbal, să stea calm, să aibă linişte, pentru că momentul când trebuie să facă diferenţa va veni”, a precizat selecționerul U21.

Întrebat dacă naţionala pe care o pregăteşte va juca şi pentru victimele incendiului de la spitalul din Piatra Neamţ, Mutu a răspuns: ”Am auzit ce s-a întâmplat la Piatra Neamţ şi îmi pare foarte rău pentru familiile îndurerate şi sper ca mâine să le oferim şi noi o bucurie”.