Adrian Mutu, avertisment pentru Dan Șucu după ce a cumpărat Genoa! Ce-l așteaptă în Italia pe omul de afaceri: „Au aruncat cu tot ce prindeau în noi, inclusiv un scuter”

Adrian Mutu, cel mai bun marcator român în Serie A, cu 103 goluri, a lăudat inițiativa lui Dan Șucu de a cumpăra Genoa, dar l-a și avertizat pe omul de afaceri.

Adrian Mutu, avertisment după ce Dan Șucu a luat Genoa: „Giuleștiul la puterea a doua”

, a dat lovitura în final de an. Acționar majoritar la Rapid, , ocupanta locului 13 în Serie A.

Adrian Mutu crede că lui Șucu nu îi va fi ușor deloc la Genoa, un oraș care vibrează pentru fotbal. „Briliantul” a dezvăluit ce a pățit într-un meci jucat cu Fiorentina pe Stadio Luigi Ferraris.

„Eu știu ce o să îl aștepte pe domnul Șucu. Trebuie să se aștepte la o presiune imensă pentru că galeria lui Genoa se aseamănă foarte mult cu galeria Rapidului. Cei ai Sampdoriei sunt mult mai liniștiți.

Îți dau un exemplu. Dacă îți aduci aminte meciul, 3-3, Genoa – Fiorentina, când am dat eu trei goluri în repriza a doua. Ăla a fost un meci decisiv pentru ca noi să prindem ultimul loc de Champions League. Ne băteam cu Genoa. Și noi aveam două rezultate.

Egal și victorie, ei aveau doar victorie. La pauză era 3-0 pentru Genoa. Jucau Thiago Motta, Paladino, acum sunt și ei antrenori, Diego Milito, care e președintele lui Racing Santander, l-au pus acum câteva zile, cred că toată lumea îl știe de la Inter.

N-am făcut o repriză senzațională. Era 0-3 la pauză, fără drept de apel. Stadionul era arhiplin, o atmosferă incendiară. În fine, am jucat noi cum am jucat, repriza a doua am intrat, am dat gol și din lovitură liberă și din penalty și pe ultimul l-am dat în minutul 90+4. Bără-gol, în colțul lung. Îți dai seama că noi ne-am bucurat.

Horia, nu îți exagerez, când am ieșit au aruncat în noi cu tot ce prindeau. Cred că și cu un motoscuter au aruncat în autocar. A început poliția să arunce cu fumigene ca să îi disperseze. Era ceva incredibil. Sunt calzi, sunt răi.

E Giuleștiul la puterea a doua. Pentru că ei sunt mai mulți. Sunt răi și sunt pretențioși. D-abia am ieșit cu autocarul după o oră și ceva. Aruncau cu căștile cu care mergeau pe scutere. Poliția ne făcea semn să mergem. Se puneau în față și autocarul nostru l-a atins pe unul. N-a pățit nimic, dar au făcut mai rău.

Și noi ne-am pus în mijlocul autocarului că ne era teamă să nu spargă geamurile și să sară cioburi pe noi. Și eram toți într-o linie 22 de jucători și stafful cu gențile într-o parte și în alta, ne-am făcut scut dacă sparg geamurile. Am ieșit abia după o oră și ceva, iar poliția ne-a escortat până aproape de autostradă”, a povestit Adrian Mutu, în exclusivitate la DON MUTU, show care e live pe , joia, de la ora 10:30.

36.599 de locuri este capacitatea stadionului Luigi Ferraris

