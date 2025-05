Adrian Mutu bagă spaima în echipele din România: „FCSB poate câștiga 5 titluri la rând!”

Adrian Mutu a avertizat toate echipele din România cu privire la FCSB. „Briliantul” este de părere că „roș-albaștrii” ar putea să domine următorii câțiva ani din fotbalul românesc, dacă celelalte contracandidate nu se vor întări.

Adrian Mutu atenționează echipele din România cu privire la FCSB: „Pot reuși ceea ce a făcut CFR în ultimii ani”

FCSB a reușit să câștige campionatul României în al doilea an consecutiv. „Roș-albaștrii” au obținut titlul cu 3 etape înainte de final, la fel ca în sezonul trecut, deși în acest an au jucat 20 de meciuri europene în plus.

La unul dintre cele mai iubite podcasturi din România, „Don Mutu”, Adrian Mutu a avertizat toate echipele din România cu pretenții la titlul de campioană: „FCSB poate câștiga cinci titluri la rând”:

„Este echipa căreia trebuie să-i iei titlul din brațe, pentru că este candidata principală, pot repeta ce a reușit CFR în anii trecuți, să câștige 5 titluri la rând, însă se poate întâmpla orice. Depinde și dacă își va face Rapid o echipă bună, CFR… FCSB va avea prima șansă. Are echipa cea mai omogenă.

Face transferuri cu cei mai buni jucători din ligă. Bineînțeles că au fost și jucători care nu au reușit, dar are un lot foarte bun pentru campionatul intern. Au o bancă lungă și pot schimba formula când doresc. E greu să nu iei în calcul FCSB. Rămâne de văzut ce vor face Craiova, Rapid și CFR”, a spus Adrian Mutu la podcastul „Don Mutu”.

FCSB, campioana fair-play-ului

Deși și-a adjudecat un nou titlu de campioană cu destul timp înainte de ultima etapă, după egalul de pe „Ion Oblemenco” dintre Universitatea Craiova și CFR Cluj, însă asta nu i-a oprit din a evolua corect.

păstrând astfel șanse egale la cupele europene pentru toate contracandidatele din play-off.

